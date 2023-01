USA. Szukali jej tydzień, zwłoki znaleźli pod płotem

"Szczątki dziecka znalezione 17 stycznia przez agentów Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) w Rush Springs, zostały pozytywnie zidentyfikowane jako szczątki zaginionej 4-letniej dziewczynki, Atheny Brownfield" - informuje CNN. Jej zniknięcie zanotowano 10 stycznia, jednak mała nie żyła już od dłuższego czasu. "Ze względu na dobro śledztwa i zakaz ujawniania szczegółów nałożony przez sąd, OSBI nie ma dodatkowego komentarza na ten temat" - głosi oświadczenie śledczych. Poszukiwania dziewczynki rozpoczęły się po tym, jak 10 stycznia listonosz, który obsługiwał okolicę jej domu, zauważył bawiącą się samotnie na ulicy 5-letnią siostrę Atheny. Zdziwił się, bo dziewczynki zawsze były razem. Mała nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest jej siostra.

Zabił 4-letnią Athenę Brownfield. "Trzymał ją aż przestała się ruszać"

Jak podawało CBS News, siostry przez ostatnie dwa laty przebywały pod opieką małżeństwa Adamsów: 31-letniej Alysyi i 36-letniego Ivona. Podobno matka dzieci poprosiła o to Alysyę. Z dokumentów sądowych wynika, że w tym czasie dziewczynki nie chodziły do placówek edukacyjnych, ani razu nie były u lekarza i bardzo często były zostawiane same. 31-latka zeznała na przesłuchaniu, że mała Athena zginęła w Boże Narodzenie. Ivon Adams podobno kilka razy uderzył 4-latkę pięścią, po czym trzymał ją za ramiona, dopóki nie przestała się ruszać. "Następnie trzykrotnie uderzył ją w klatkę piersiową, po czym zabrał ją i ok. 1 w nocy 26 grudnia wyszedł z domu". Do domu wrócił kilka godzin później, mówiąc żonie, że pochował Athenę w pobliżu linii ogrodzenia ich starej rezydencji w Rush Springs. Nad miejscem pochówku umieścił dużą złamaną gałąź.

Mężczyzna został zatrzymany 19 stycznia w Arizonie. Usłyszał zarzuty morderstwa pierwszego stopnia i zaniedbania dziecka. Jego żonie postawiono dwa zarzuty dotyczące zaniedbania dzieci. Oboje przebywają w areszcie.

Athena Brownfield update: A missing four-year-old in rural Oklahoma has been found dead. https://t.co/1jvd0YS1Wk— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) January 27, 2023

