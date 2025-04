Hołownia zaprasza Trzaskowskiego do debaty. "To będzie sparing"

Hołownia proponuje debatę Trzaskowskiemu

Hołownia spotkał się w środę w kawiarni Czytelnik w Warszawie z wyborcami kandydata KO na prezydenta. Podczas spotkania Hołownia zaprosił Trzaskowskiego na debatę. - Dzisiaj chce mu tę debatę zaproponować i takie zaproszenie do jego sztabu wystosuję, żebyśmy się spotkali (...) w Gdańsku, w przyszłą środę" - powiedział Hołownia. "To będzie debata, to będzie sparing, jeżeli Rafał się na to zgodzi - dodał. Jak mówił, nie chce, aby to był pojedynek między kandydatami z różnych obozów, tylko żeby stanęło naprzeciwko siebie dwóch demokratów. "Wy zobaczycie, będziecie mogli ocenić, kto lepiej nadaje się w tych czasach, ma więcej odwagi, wizji, przekonania do pełnienia funkcji prezydenta" - powiedział kandydat Trzeciej Drogi.

Najnowszy sondaż prezydencki. Hołownia na czwartym miejscu

Z najnowszego sondażu wynika, że w pierwszej turze wyborów najlepszy wynik zyskałby kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 31,7 proc., to mniej o 1,8 pkt proc. w porównaniu do badania z 12 kwietnia, a od początku kwietnia to mniej o 6,6 pkt proc. - podała Wirtualna Polska. Na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zagłosowałoby 27,6 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Od początku kwietnia Nawrocki zyskał 7,5 pkt proc. Na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena chce zagłosować 11,3 proc. badanych (spadek o 2,1 pkt proc.). W porównaniu do sondażu z początku kwietnia Mentzen stracił 7,5 pkt proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się lider Polski2050 Szymon Hołownia (7,1 proc., spadek o 2 pkt proc.), Magdalena Biejat z Lewicy (6,4 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.) oraz kandydat partii Razem Adrian Zandberg (4,4 proc., wzrost o 3 pkt proc.

