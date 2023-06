Borykasz się z „pamiątkami” ze sportowej przeszłości? Ta propozycja może Cię zaciekawić

– Radioterapia jest zwykle kojarzona z nowotworami złośliwymi, tymczasem jest to również skuteczna metoda leczenia nieonkologicznych chorób przewlekłych, którym bardzo często towarzyszy stan zapalny oraz bóle związane z mikrourazami czy przeciążeniem kończyny bądź stawów – wyjaśnia dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB, radioterapeutka z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

W programie spotkania (10 czerwca, w godz. 11.00-14.00) w Zakładzie Radioterapii (budynek kliniczny przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15), jest m.in. wykład na temat leczenia promieniami schorzeń nienowotworowych, w tym m.in.: • ostrogi piętowej; • zapalenia ścięgna Achillesa; • zespołu bolesnego barku; • łokcia tenisisty i golfisty; • zwyrodnienia stawu kolanowego; • choroby Dupuytrena; • choroby Ledderhose’a. Tytułem nieco o tych dwóch ostatnich schorzeniach… Przykurcz rozcięgna dłoniowego, zwany chorobą Dupuytrena, charakteryzuje się łagodnym rozrostem rozcięgna dłoniowego z następczym przykurczem zgięciowym palców. Jest charakterystyczna dla mieszkańców północnej Europy. Występuje dwukrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet, zazwyczaj po 40. roku życia. U mężczyzn zwykle przykurcz jest bardziej zaawansowany. Przeważnie obejmuje palce serdeczny i mały. Może dotyczyć obu rąk.

Choroba Ledderhose’a jest analogicznym schorzeniem do przykurczu Dupuytrena. Oba te schorzenia mogą występować razem lub rozłącznie. Ich Istotą jest nadmierna miejscowa synteza kolagenu. Przyczyny tych schorzeń nie zostały dotąd poznane. Do czynników ryzyka można zaliczyć: predyspozycje genetyczne, cukrzycę, zaburzenia poziomu lipidów we krwi, alkoholizm, palenie tytoniu, a także uraz w obrębie podeszwy stopy.

Najdziwniejsze kontuzje piłkarzy. Nie uwierzysz w te absurdalne historie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O radioterapii warto pomyśleć również, gdy u pacjenta występują uporczywe bóle towarzyszące osteoporodycznym złamaniom i zaawansowanym zmianom zwyrodnieniowym kręgosłupa u osób starszych, u osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, naczyniak kręgosłupa czy torbiel tętniakowata kości. Więcej z pewnością będzie można dowiedzieć się w trakcie Dnia Otwartego Zakładu Radioterapii.

Będzie można także skorzystać z konsultacji lekarza i pielęgniarki oraz poznać, krok po kroku, etapy przygotowania do radioterapii. Będzie to również doskonała okazja, by zobaczyć nowoczesne aparaty terapeutyczne, którymi dysponuje Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, odwiedzić modelarnię i Zakład Planowania Leczenia, zapoznać się z kryteriami kwalifikacji do leczenia i jego skutecznością oraz porozmawiać o ryzyku skutków ubocznych.