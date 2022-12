Programem edukacyjnym można zniechęcić małoletnich do alkoholu? Warto spróbować

Problem nie jest błahy i każda próba, by go zminimalizować jest godna pochwały. 14 grudnia w Warszawie zainaugurowano wprowadzenie do polskich szkół programu „Smashed” (po angielsku: zalany). To międzynarodowy program edukacyjny, stworzony dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Interaktywna aplikacja cyfrowa i zsynchronizowany z nią materiał video ma z jednej strony zainteresować uczniów i przekonać ich do zmiany postaw i zachowań, z drugiej pomóc nauczycielom w edukacji – podkreślono na okolicznościowej konferencji. Na razie ruszył pilotaż programu. Zasięgiem objętych zostało 200 szkół i 5 tys. uczniów. Kolejne szkoły, ściślej ujmując ich dyrekcje, zgłaszają chęć uczestnictwa. Jako, że nie tylko w Polsce nieletni piją, to i w świecie „Smashed” zyskuje na popularności. Dotarł już do 1,5 mln małoletnich, a wersja online programu jest obecnie dostępna w 30 krajach. W tym miejscu można zobaczyć, co oferuje „Smashed – program prewencji spożywania alkoholu przez młodzież” i zapoznać się z jego szczegółami.

„Smashed” został opracowany w 2005 r. przez brytyjską organizację Collingwood Learning. Jest rozwijany i dostosowywany do specyfiki kulturowej i realiów społecznych danego kraju.

Patronat nad polską wersją tej kampanii, nazwijmy to wprost: antyalkoholowej, objął minister edukacji i nauki. - Z punktu widzenia ministerstwa edukacja społeczna, rozumienie wyzwań z jakimi się mierzymy w edukacji dzieci i młodzieży, jest równie ważna jak edukacja w zakresie podstawy programowej. Chodzi o to, aby wzmacniać młodych ludzi, podpowiadać im właściwe wybory i wychowywać. Musimy pamiętać, że szkoła ma również ogromną funkcję wychowawczą. Program przekonał nas swoim zasięgiem i formą – przyznał nieco urzędniczo, uczestniczący w inauguracji, wiceminister dr Tomasz Rzymkowski. „Smashed” w sposób interaktywny ma skłonić nieletnich do tego, by zwrócili uwagę na to z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się w ich wieku wczesna inicjacja alkoholowa. Nie będziemy opisywać szczegółów programu. Najlepiej zajrzeć na jego stronę internetową i samemu sprawdzić z czym „Smashed” się je.

Co roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikuje raport: „Młodzież a alkohol”. Z roku na rok wzrasta liczba małolatów, dla których alkohol, w tej czy innej postaci, nie jest czymś nieznanym. A to oznacza, że maleje liczba abstynentów. Teraz jest ich ok. 10 proc. (przed kilku lat było ich ok. 20 proc.). A wiek alkoholowej inicjacji obniżył się do… 13. roku życia! Młodociani amatorzy słabszych i mocniejszych trunków, jak wykazuje praktyka medyczna, łatwiej i szybciej popadają w uzależnienie od alkoholu. Wprost to określając: ryzyko, że będą alkoholikami jest większe niż u osób dorosłych. Jeśli „Samshed” przekona choćby i kilka tysięcy, że nie warto być młodocianym alkoholikiem, to już będzie to dużym sukcesem. Na to, że z wszystkich „spożywających” nieletnich uczyni abstynentów, to raczej nie należałoby liczyć…