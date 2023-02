Lepiej ćwiczyć codziennie za darmo, niż łykać przez rok horrendalnie drogie leki

Obecnie rynek farmaceutyczny oferuje dwa medykamenty znacząco spowalniające przebieg choroby. Spowalniające, ale nie leczące z choroby Alzheimera – raz jeszcze podkreślamy. Oba amerykańskiej produkcji. Pierwszy to Auduhelm (aducanumab) został dopuszczony do obrotu przez amerykańskiego regulatora leków (FDA – Food and Drug Administration) równo rok temu. Na starcie roczną kurację wyceniono na 56 tys. dolarów! Po wpływem krytyki środowiska pacjenckiego po kilku tygodniach producent obniżył cenę o połowę! Drugi ze specyfików, zatwierdzony do użytku z początkiem roku, Leqembi (lecanemab). Roczna terapia z jego zastosowaniem kosztuje (w USA) ok. od 8,5 tys. do 20,6 tys. dolarów. W jednym i drugim przypadku ceny są dla wielu pacjentów wręcz zaporowe. Tymczasem w USA na Alzheimera choruje ok. 5,6 mln osób, a roczne straty gospodarki, koszty leczenia, pomocy społecznej itd. szacowane są rocznie na co najmniej 150 mld USD!

Skoro grono odbiorców obu spowalniaczy rozwoju omawianej choroby są tak drogie, że i w USA jest ono ograniczone, to co dopiero w Polsce! Jest jednak sposób, by zminimalizować ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheimera. Można to uczynić wręcz za darmo – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii. Wystarczy tylko być konsekwentnym i dziennie intensywnie ćwiczyć. I nie godzinami, ale zaledwie przez 6 minut! Czym to ma skutkować? A tym, że takie ćwiczenia przyczyniają się do produkcji białka opóźniającego procesy neurodegeneracyjne. Naukowcy porównali empirycznie długie ćwiczenia z krótkimi, lecz intensywnymi ćwiczeniami. Wyszło im, że drugi model ćwiczeń jest korzystniejszy.

Łukasz Nowicki: Mam problemy z pamięcią. Nie wiem o czym rozmawiałem pół godziny temu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Ćwiczenia, a szczególnie intensywne ćwiczenia aerobowe, są korzystne dla mózgu. Podnoszą poziom białka zwanego neurotroficznym czynnikiem pochodzenia mózgowego (BDNF), szczególnie w trakcie krótkich i intensywnych ćwiczeń. Wysunęliśmy hipotezę, że jeśli regularnie podnosi się poziom tego czynnika neurotroficznego w mózgu, to powstaje korzystniejsze środowisko w kontekście starzenia się naszego mózgu. Taki model proponujemy. Zademonstrowaliśmy, że pojedynczy intensywny wysiłek może znacząco zwiększać stężenie tego białka – wyjaśnia w wywiadzie dla agencji Newseria Innowacje dr Travis Gibbons z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii. Jak na razie jest to hipoteza, ale nic się nie straci, jeśli się będzie dziennie ćwiczyło, aż pot poleje się po plecach, przez ledwie 6 minut.

Jeśli już jesteśmy przy hipotezach, to wypada przedstawić jedną z nowszych a dotyczących przyczyn powstawania choroby Alzheimera. Zapewne nie ma jednej. „Zaburzenia neurodegeneracyjne to zbiór chorób, dla których istnieje bardzo niewiele skutecznych metod leczenia i wiele czynników ryzyka” – przypomina współautor badań nad związkiem między infekcjami wirusowymi a chorobą Alzheimera Andrew Singleton, neurogenetyk, dyrektor brytyjskiego Centrum Chorób Alzheimera i Demencji Pokrewnych. Przeanalizowano dokumentację medyczną 450 tys. osób. Wykryto 22 powiązania między infekcjami wirusowymi a chorobami neurodegeneracyjnymi. Wyniki badania wskazują, ciężkie infekcje wirusowe, takie jak zapalenie mózgu i zapalenie płuc, zwiększają ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona i Alzheimera. Wpływ infekcji wirusowych na mózg utrzymywał się w niektórych przypadkach nawet do 15 lat. Jak wniosek wypływa z tych badań. Większości infekcji wirusowych można zapobiec lub zredukować przebieg choroby stosując profilaktyczne szczepionki...

"Choroba Alzheimera zaczyna się w jelitachBadacze znaleźli dowody na to,że cząsteczka zawierająca silną neurotoksynę wytwarzaną przez drobnoustroje,pochodzącą z bakterii Gram-ujemnych znajdujących się w ludzkim przewodzie pokarmowym,generuje neurotoksynę"https://t.co/lULA9PCfuV— Maria 🇵🇱 (@Maria80758747) February 3, 2023