Nie unikaj badań profilaktycznych – one nie bolą. Bywa, że mogą Ci uratować życie

„Przygotowaliśmy profilaktyczne niespodzianki m.in. pomiary w kiosku profilaktycznym, warsztaty z samobadania piersi czy inspirujące pomysły na zdrowe dania. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Budowanie zdrowych nawyków zaczynamy już od dziecka” – zachęca Śląski Oddział Wojewódzki NFZ. Tydzień Zdrowia Rodzin w NFZ przypomina, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Okazji do rozmów o zdrowiu na pewno nie zabraknie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Rodzice wykonają pomiary w kiosku profilaktycznym, dzieci poznają talerz zdrowego żywienia i dowiedzą się jak prawidłowo budować zdrowe nawyki już od najmłodszych lat. Można tam wykonać m.in. analizy składu masy ciała, określenia wskaźnika BMI i sprawdzenia ciśnienia tętniczego, a także omówić wyniki pomiarów z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia.

Co ważne: będzie można m.in. otrzymać dokładną informację na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania. Przy okazji NFZ przypomina, że, kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, mogą skorzystać z bezpłatnego badania. W każdym województwie są dostępne mammobusy, czyli mobilne pracownie, gdzie panie mogą zrobić mammografię. Kalendarz z informacją o miejscu postoju mammobusów jest dostępny m.in. na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W specjalnym serwisie o profilaktyce zdrowotnej (Akademia NFZ) platnik uruchomił też kalendarz bezpłatnych badań profilaktycznych. Wystarczy zaznaczyć płeć i wiek, a na stronie internetowej wyświetli się lista badań profilaktycznych, które warto wykonać.

– Nie trzeba od razu porywać się na zawodowstwo, wystarczy spacer. Pół godziny aktywności dziennie naprawdę ma zbawienne efekty dla zdrowia – przekonywał w kwietniu, na okoliczność Światowego Dnia Zdrowia, minister Adam Niedzielski. Zachęcał, wraz z prezesem NFZ Filipem Nowakiem, nie tylko do aktywności fizycznej, ale i korzystania z bezpłatnego, ogólnopolskiego programu „Profilaktyka 40 plus” (w realizacji od 1 lipca 2021 r.). Wówczas skorzystało z niego 1,75 mln osób. Z 20 mln uprawnionych. Program będzie przedłużony (nie po raz pierwszy) do 30 czerwca 2024 r. Coś komentować?

Z Narodowego Testu Zdrowia (NTZ) wynika, że

• 46 proc. ankietowanych Polaków nie potrafi wymienić żadnego badania profilaktycznego;

• 36 proc. badanych nie wie, gdzie w najbliższym miejsce można zrobić takie badania,

• 19 proc. w ogóle nie wierzy, że profilaktyka może uratować im życie.

Podstawowe testy krwi, moczu czy cukru w ciągu roku robi co 2. Polak/Polka. Te dane zebrano w 2020 r., w czasie, gdy wielu z nas bało się przekroczyć progi przychodni w obawie przez zarazą, a lekarze zasadniczo z tych samych powodów preferowali tele-leczenie. Mogę być nie w pełni miarodajne. Szczególnie niepokojące jest nie najwyższe zainteresowanie badaniami profilaktycznymi w kierunku diagnozy choroby nowotworowej. Co roku choroby nowotworowe są przyczyną śmierci w Polsce ponad 100 tys. osób. W świecie – ok. 10 mln. O ile byłoby mniej tych śmierci, gdybyśmy powszechnie nie uważali, że rak nas nie dotknie, więc po co poddawać się profilaktycznie odpowiednim badaniom?

Dane z NTZ wskazują, że kolonoskopii nigdy nie zrobiło aż 61 proc. mężczyzn z przedziału 55-64 lat, a cytologii nigdy w swoim życiu nie robiło 19 proc. dorosłych kobiet. W innym badaniu społecznym („Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków”) wyszło, że

• 64 proc. nie wykonuje regularnych badań profilaktycznych w kierunku nowotworów;

• 46 proc. nie potrafiło wymienić jakiegokolwiek takiego badania profilaktycznego;

• 39 proc. nie miało pojęcia, że takie badania można wykonać za darmo, bo opłaca je NFZ;

• 36 proc. nie mogło wskazać miejsca, w których można poddać się takim badaniom;

• 19 proc. Polaków i Polek twierdzi, że profilaktyka... nie uratuje im życia.

Warto więc nie tylko czytać o Tygodniu Zdrowia Rodzin, ale i uczestniczyć w tej akcji. Dla swojego dobra i rodziny.

