Niecodzienna terapia. To nie jest g… prawda, choć ze stolcem wiąże się

Ok. Fakt, budujemy napięcie. Sami przyznacie, że nie bez przyczyny. Bo czy wiedzieliście, że można takiemu choremu przeszczepić jego własny, za przeproszeniem, stolec? To teraz już wiecie. Taką procedurę medyczną wykonuje się m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Trzyńcu (Republika Czeska), tuż przy granicy z Polską, o czym poinformował „Głos – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”. Metoda jest tania i skuteczna w przypadku leczenie tych up…, uciążliwych biegunek. Z grubsza ujmując sprowadza się do implementacji w jelitach osoby chorej stolca od osoby wolnej od Clostridium difficile. Do zakażenia tą bakterią dochodzi wskutek tego, co określa się „nieprzestrzeganiem higieny”, a w praktyce dotyka najczęściej starsze osoby przebywające w szpitalach lub domach opieki społecznej. Zasadniczo tę chorobę leczy się antybiotykami. Powinny być skuteczne. Gorzej, gdy nie są skuteczne, albo nawet są ryzykiem zwiększonego zakażenie bakterią. Wówczas skuteczny jest przeszczep stolca wskutek czego odbudowana zostaje mikroflora w jelitach chorego przez przeniesienie optymalnej mikroflory od zdrowego dawcy. W opinii specjalistów nic tak nie przynosi odnowy równowagi w jelicie, jak taki przeszczep. Zwykle wykonuje się go w formie wlewu w trakcie kolonoskopii lub drogą endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego.

– Chodzi o całkowicie bezpieczną metodę, którą można powtarzać. Stolec po rozrzedzeniu i homogenizacji przenosi się sondą do jelita cienkiego lub metodą kolonoskopową do jelita grubego – tę metodę u nas preferujemy. Leczenie jest tanie, a przede wszystkim bardzo skuteczne. Efektywność wynosi 93 proc. – tłumaczy lekarka Anna Czyžowa, kierowniczka Centrum Gastroenterologicznego Szpitala w Trzyńcu. W tym przypadku pacjenci nie mogą liczyć na „bank dawców”. Sami ich muszą znaleźć. Wymagań wielkich wobec nich nie ma. Potencjalny dawca zdrowej kupy przez ostatni kwartał przed przeszczepem, nie może leczyć się antybiotykami. Trzynieccy lekarze podkreślają, że najlepszym dawcą jest osoba mieszkająca z chorym (o ile oczywiście sama nie „chwyciła” Clostridium difficile) jedząca mniej więcej to samo, co chory.

W Polsce też można poddać się takiej procedurze. Jest płatna. U nas pionierami metody są dr n. med. Paweł Grzesiowski i lek. Adam Hermann. Działając w ramach Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie zapoczątkowali w 2012 r. Program Przeszczepienia Mikrobioty (Flory) Jelitowej. W świecie trwają badania nad wykorzystaniem przeszczepu mikroflory także w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego, nad leczeniem choroby Leśniowskiego-Crohna oraz u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego (u których dochodzi do komplikacji po zakażeniu Clostridium difficile).

Jak już jesteśmy przy tym tylko z pozoru g… temacie, to warto wiedzieć co nieco o tym, jak prawidłowo powinien wyglądać stolec. Służy temu skala BSF (Bristol Stool Form Scale – bristolska skala uformowania stolca).Pomaga ocenić pasaż jelitowy badanie przewodu pokarmowego z użyciem RTG i podanego doustnie kontrastu) i określić, czy cierpi się na zaparcia lub biegunkę. Została opracowana w 1992 r. Nadal używana jest przez gastroenterologów. BSF jest siedmiostopniowa i wyróżnia się w niej... Typ 1: (oddzielne zbite grudki podobne do orzechów, trudne do wydalenia). Typ 2: (stolec o wydłużonym kształcie, grudkowaty). Typ 3: (stolec wydłużony, z pęknięciami na powierzchni). Typ 4: (smukłe, wężowate kawałki stolca, gładkie i miękkie. Typ 5: (miękkie drobiny z wyraźnymi krawędziami; łatwo wydalane). Typ 6: (stolec papkowaty, kłaczaste kawałki z postrzępionymi krawędziami). Typ 7: (wodnisty, bez stałych elementów; ciecz). Prawidłowe to typy 3 i 4. Typy 1 i 2 wskazują na zaparcia, natomiast typy 5, 6 i 7 powstają w wyniku biegunki.