Nadchodzą zmiany

Pacjent leczony w szpitalu odkodowany? Wkrótce będzie identyfikowany z imienia i nazwiska

RODO w lecznictwie zadomowiło się na dobre. Obowiązują od 2013 r. Czasem z przesadą, prowadzącą do tego, że na drzwiach gabinetów nie było nazwisk doktorów, bo… wiadomo RODO. To już minęło, ale anonimizacja pacjentów jest faktem. W szpitalach pacjenci noszą opaski z kodem kreskowym, by nikt nie wiedział, kto zacz, bo wiadomo… RODO i tyle w temacie. To się jednak ma zmienić i z przesady w ochronie danych osobowych ma nastać koniec. Jest to uwzględnione w projekcie ustawy „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw”.