Ważna decyzja ministra zdrowia. Ciekawe z jakim spotka się zainteresowaniem?

– Wdrażamy dzisiaj to, co zapowiedzieliśmy. To, co obiecaliśmy: darmową, dobrowolną szczepionkę na raka szyjki macicy, szczepionkę HPV – oznajmił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg. Premier mówił, że co roku ponad 2,5 tys. kobiet „walczy z rakiem szyjki macicy i połowa z nich tę walkę przegrywa". Umiera. Premier podkreślił, że „już wkrótce będzie to wyglądało zupełnie inaczej”. Dlatego, by rząd postanowił wdrożyć „darmową i dobrowolną szczepionkę [przeciw] HPV". Obowiązujący w Polsce Program Szczepień Ochronnych zawiera podział szczepień na obowiązkowe i zalecane. Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) należą do grupy szczepień zalecanych.

Szczepionka przeznaczona jest dla dwunasto- i trzynastoletnich dziewcząt i chłopców. Rak szyjki macicy i zagrożeni nim chłopcy? Szczepienie przeciw HPV zapobiega zakażeniu się wirusem, a w dalszej perspektywie chroni przed wystąpieniem niektórych chorób nowotworowych oraz brodawek narządów płciowych. Szczepienia mężczyzn chronią również pośrednio kobiety, które w ten sposób unikną od nich zakażenia wirusem HPV. Trzeba więc wiedzieć, że stereotypowe, wręcz powszechne, przekonanie, że że wirus human papillomavirus (HPV – brodawczak ludzki) wywołuje choroby tylko u kobiet, co nie jest prawdą. Dodajmy, że z 200 typów tego wirusa, 40 prowadzi do zakażenia narządów moczowo-płciowych kobiet i mężczyzn.

Szczepionka przeciw HPV jest jedyną wysoko skuteczną ochroną przed zarażeniem tym wirusem. Nie ma leczenia przyczynowego w zarażeniu brodawczakiem. W przypadku, gdy już do niego doszło, można usuwać jego objawy i walczyć z jego następstwami. Ważne jest dbanie o siebie, wspieranie układu odpornościowego i pamiętanie o zasadach bezpiecznego i higienicznego seksu.

„Skuteczność szczepionki oszacowano na poziomie ≥90 %. Badacze wyciągnęli wniosek, że szczepionka przeciw HPV jest skuteczna przez okres przynajmniej 10 lat z tendencją do utrzymywania tej ochrony przez łącznie 12 lat. Na rynku dostępne są 3 różne szczepionki przeciw HPV…” – informuje Państwowy Instytut Higieny-PIB. Nadzieje premiera Morawieckiego na ograniczenie zachorowań na raka szyjki macicy nie są bezpodstawne.

Widać to po przykładzie Wielkiej Brytanii, gdzie szczepienia przeciw HPV wprowadzono w 2008 r. (dla 12-13 latek) i w 2010 r. (dla grupy 14-18 lat). Zaobserwowano, że program szczepień przeciwko HPV prawie całkowicie wyeliminował raka szyjki macicy u kobiet urodzonych od 1 września 1995 r. Wskaźniki stanu przedrakowego zmniejszyły się o 97 proc. u osób zaszczepionych w wieku 12 i 13 lat.

Rak szyjki macicy rocznie wykrywa się u ok. 600 tys. kobiet. Wedlu danych z 2020 r. w świecie był on przyczyną śmierci 340 tys. kobiet. To czwarty, w światowej statystyce, pod względem częstotliwości występowania nowotwór złośliwy. To także drugi najczęstszy nowotwór złośliwy wśród młodych kobiet w wieku od 15 do 44 lat. Raka szyjki macicy wykrywa się w Polsce najczęściej u kobiet w wieku powyżej 60. roku życia – u 46 pacjentek na 100 tys.

Wracając do szczepionek… Stosowane będą Cervarix oraz Gardasil 9. To preparaty dwudawkowe. Z okresem półrocznym między pierwszą a drugą dawką, przy czym druga powinna być podana do 12 miesięcy po przyjęciu pierwszej. Szczepionkę będzie można przyjąć w każdej przychodni, która ma umowę z NFZ na świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od złożonej przez świadczeniobiorcę deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu. Jak podał portal cowzdrowiu.pl koszty związane z wykonaniem szczepień zalecanych są szacowane na 14,4 mln zł w wariancie minimalnym do 30,3 mln zł w wariancie maksymalnym...