Ciała młodych ludzi znalezione w mieszkaniu. Nie żyją 27-latka i 34-latek

Małomice. Ciała kobiety i mężczyzny w mieszkaniu

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 5 stycznia, wieczorem, w Małomicach pod Żaganiem w województwie lubuskim. Około godz. 20 służby dostały zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców, którzy od dłuższego czasu nie mogli skontaktować się z bliskimi. W końcu udali się do ich miejsca zamieszkania, ale nikt nie odpowiadał również na pukanie do drzwi. Wtedy - obawiając się najgorszego - zaalarmowali służby.

- Członkowie rodziny nie mogli się z nimi skontaktować, więc zaalarmowano służby. Drzwi wejściowe sforsowali strażacy – powiedział TVN24 podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z policji w Żaganiu.

Niestety, obawy okazały się słuszne. W środku znaleziono dwie osoby bez funkcji życiowych. Ratownicy natychmiast wynieśli je na zewnątrz i rozpoczęli reanimację. Niestety, mimo starań, nie udało się uratować dwojga młodych ludzi.

– Nie żyje 27-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna. Na miejscu trwały czynności pod nadzorem prokuratora. Ciała zostaną zabezpieczone do sekcji zwłok – dodał podkom. Arkadiusz Szlachetko.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Wszystko wskazuje na to, że doszło do śmiertelnego zatrucia czadem, ale na ostateczne wnioski trzeba będzie poczekać na zakończenie śledztwa.