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Wpadli podczas kontroli przy granicy
Do zatrzymań doszło 22 i 23 listopada podczas tymczasowych kontroli granicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Słubicach. Jak poinformował Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, mundurowi zatrzymali czterech niebezpiecznych cudzoziemców, za którymi wydano czerwone noty Interpolu.
Mężczyźni zostali skontrolowani w rejonie Świecka i Słubic. Szybko okazało się, że wszyscy są poszukiwani przez zagraniczne służby w związku z podejrzeniem popełnienia poważnych przestępstw.
Ukrainiec i Serb poszukiwani za poważne przestępstwa
Wśród zatrzymanych znalazł się 25-letni obywatel Ukrainy. Według informacji Straży Granicznej mężczyzna był poszukiwany w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi przez granicę.
Kolejnym zatrzymanym był 33-letni obywatel Serbii. Za mężczyzną wydano czerwoną notę Interpolu w związku z podejrzeniem przestępstw związanych z produkcją narkotyków.
Zarzuty szabrownictwa i rozboju z bronią
Funkcjonariusze zatrzymali również 23-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna był poszukiwany m.in. za niszczenie mienia, szabrownictwo oraz chuligaństwo.
Najpoważniejsze zarzuty ciążą natomiast na 44-letnim obywatelu Tadżykistanu. Czerwoną notę Interpolu wystawiły za nim służby rosyjskie. Mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie rozboju z użyciem broni palnej.
Trafią do aresztu. Ruszy procedura ekstradycyjna
Jak przekazał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, na wniosek prokuratury wszyscy zatrzymani mają trafić do aresztu. Następnie wobec każdego z nich zostaną przeprowadzone czynności związane z procedurą ekstradycyjną.
To kolejny przypadek pokazujący, że tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej pozwalają nie tylko ograniczać nielegalną migrację, ale także ujawniać osoby poszukiwane za granicą za poważne przestępstwa. Dzięki współpracy międzynarodowej i bazom danych Interpolu funkcjonariusze mogą szybko identyfikować osoby ścigane przez wymiar sprawiedliwości różnych państw.