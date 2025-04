Nadodrzański Oddział Straży Granicznej poinformował o wydaleniu 101 cudzoziemców, którzy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce.

- Wszyscy oni pod eskortą opuścili Polskę – poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową st. chor. szt. SG Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego Oddziału SG.

Zgodnie z procedurą, wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do natychmiastowego opuszczenia terytorium Polski. Osoby te miały wcześniej zatargi z prawem i były zatrzymywane przez funkcjonariuszy SG oraz inne służby mundurowe.

Wśród zatrzymanych dominowali obywatele Ukrainy (70 osób) oraz Gruzini (18 osób). W grupie wydalonych znaleźli się również obywatele Mołdawii, Turcji, Uzbekistanu, Nigerii, Kolumbii oraz Wietnamu.

- Najczęściej to ludzie, którzy w stanie nietrzeźwości prowadzili pojazdy, nie zatrzymali się do kontroli czy niestosowali się do orzeczonych wobec nich kar. Wśród nich były także osoby pomagające w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz mające na koncie przestępstwa narkotykowe, fałszowanie dokumentów, rozboje, oszustwa czy kradzieże – wyliczyła st. chor. szt. SG Małgorzata Potoczna.

Wszyscy wydaleni cudzoziemcy opuścili terytorium Polski pod eskortą funkcjonariuszy SG, korzystając z lądowych lub lotniczych przejść granicznych.

