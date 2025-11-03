Oszukali zielonogórzanina na 118 tysięcy złotych! Metoda "na pracownika banku" wciąż działa

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-03 22:28

Mieszkaniec Zielonej Góry padł ofiarą oszustwa "na pracownika banku" i stracił 118 tysięcy złotych. Mężczyzna zaciągnął kredyt i wpłacił pieniądze we wpłatomacie, wierząc, że pomaga w zabezpieczeniu swoich oszczędności. Jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić?

Oszukali zielonogórzanina na 118 tysięcy złotych

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Oszustwo "na pracownika banku" wciąż skuteczne

Schemat działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści podają się za pracowników banku, dzwonią do ofiary i opowiadają wymyśloną historyjkę o zagrożonych pieniądzach na koncie. Warunkiem "uratowania" środków jest przelanie ich na podane konto, wpłacanie poprzez wpłatomat lub logowanie do konta banku poprzez przesłane linki czy generowanie kodów BLIK.

- Takiej właśnie przestępczej manipulacji uległ pewien zielonogórzanin, który nieświadomy podstępu oszustów zaciągnął w banku kredyt na 118 tysięcy złotych, a następnie wpłacił wszystkie pieniądze poprzez wpłatomat - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Mężczyzna uwierzył, że rozmawia z pracownikami swojego banku, którzy chcą mu pomóc.

Jak nie dać się oszukać? Policja ostrzega

Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że ani pracownicy banków, ani policjanci nie dzwonią z pytaniami o stan konta czy zdolność kredytową i nie proszą o zatwierdzanie transakcji poprzez Blik, czy podanie danych dostępowych do kont bankowych. Takie dane są poufne i są wyłącznie naszą własnością, dlatego nie musimy ich nikomu podawać!

Podczas rozmowy telefonicznej nigdy:

  • nie przelewajmy pieniędzy na podane numery konta, ani poprzez wpłatomat
  • nie zaciągajmy kredytów, jeśli sami nie potrzebujemy większej gotówki
  • nie zatwierdzajmy żadnych przelewów przez sms po rozmowie z pracownikiem
  • nie wpłacajmy za pomocą kodów Blik
  • nie korzystajmy z przesłanych internetowo czy smsem linków
  • nie instalujmy żadnych programów z przesłanych linków (AnyDesk, Ultraviewer, TeamViewer)

Jeśli ktoś informuje nas o tym, że na nasze pieniądze czyhają przestępcy, zakończmy rozmowę i sami zadzwońmy do naszego banku lub sprawdźmy to osobiście w placówce.

Z sąsiadem przeciwko oszustowi. Sołtysi pomogą policji
POLICJA
ZIELONA GÓRA
OSZUSTWO FINANSOWE
OSZUSTWO BLIK