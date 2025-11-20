Bydgoska uczelnia w żałobie. Żegnają kolejnego wykładowcę. "Był naukowcem światowej klasy"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-20 9:51

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował o śmierci prof. dr. hab. Andrzeja Suchockiego – światowej klasy fizyka, cenionego nauczyciela akademickiego i wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki PAN oraz UKW. Profesor zmarł 18 listopada w Warszawie, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo naukowe i głęboki ślad w pamięci współpracowników i studentów.

Bydgoska uczelnia w żałobie. Żegnają kolejnego wykładowcę. Był naukowcem światowej klasy

Autor: UKW w Bydgoszczy/ Facebook
„Żegnamy prof. Andrzeja Suchockiego” – tymi słowami rozpoczyna się wpis opublikowany 20 listopada przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który z głębokim smutkiem poinformował o odejściu wybitnego uczonego.

W zacytowanym komunikacie uczelnia podkreśla, że prof. Suchocki był „naukowcem światowej klasy, cenionym nauczycielem akademickim oraz wychowawcą wielu pokoleń badaczy”. Jego praca naukowa, szczególnie w dziedzinie fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa i optoelektroniki, na trwałe wpisała się w historię polskiej nauki.

Profesor urodził się w 1953 roku w Warszawie i z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk związał całe swoje życie zawodowe. Studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1978 roku, w 1984 roku zdobył stopień doktora, a habilitację – w 2001 roku. W 2009 roku otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

Był specjalistą w zakresie spektroskopii materiałów luminescencyjnych, a jego dorobek to ponad 400 publikacji, które cytowano ponad pięć tysięcy razy. Zajmował się m.in. badaniem właściwości optycznych materiałów domieszkowanych jonami metali przejściowych i ziem rzadkich, materiałami laserowymi, scyntylacyjnymi oraz materiałami do detekcji promieniowania jonizującego.

Uniwersytet przypomina, że przez lata prowadził liczne projekty badawcze, współpracował z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, a w latach 2007–2020 aktywnie wspierał rozwój badań i dydaktyki na UKW. Był promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich, kształtując nowe pokolenia naukowców.

W komunikacie podkreślono również jego „życzliwość, skromność oraz gotowość do wspierania młodych badaczy”, które na długo pozostaną w pamięci środowiska akademickiego. Profesor angażował się także w działalność harcerską – był harcmistrzem i instruktorem.

Dziedzictwo naukowe i ludzkie prof. Andrzeja Suchockiego na trwałe wpisało się w historię polskiej fizyki” – czytamy w poruszającym wpisie UKW. Uczelnia złożyła również szczere kondolencje rodzinie, bliskim i współpracownikom.

UKW BYDGOSZCZ