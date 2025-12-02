Egzamin ósmoklasisty: próbny j. polski z Operonem. Zobacz odpowiedzi PDF + arkusze

Egzamin ósmoklasisty: próbny j. polski z Operonem. 2 grudnia 2025. Zobacz odpowiedzi + arkusze. Zobacz:

Pierwszego dnia próbnych egzaminów ósmoklasisty uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. Arkusze pojawił się na stołach dokładnie o godzinie 9. Egzamin trwał 150 minut. A już w środę (3 grudnia) egzamin próbny z matematyki, a w czwartek (4 grudnia) język obcy. Odpowiedzi oraz arkusze są już dostępne do ściągnięcia. Znajdziecie je w tym artykule. Dzięki temu możecie szybko zweryfikować swoje wyniki i sprawdzić, jak można lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w maju.

Czytaj też: Ferie zimowe 2026 przesunięte! Jest komunikat MEN

Co roku do próbnego egzaminu z Operonem dołączają tysiące szkół, traktując go jako ważny etap przygotowań. Egzaminy przeprowadzane są w tym samym czasie, aby wiernie odwzorować przebieg i procedury obowiązujące podczas właściwego egzaminu państwowego. Uczniowie mogą dzięki temu zobaczyć, jak wygląda prawdziwa sesja egzaminacyjna i jak radzą sobie z arkuszami. Tegoroczna próba potrwa od 2 do 4 grudnia 2025 r. Wyniki uzyskane podczas egzaminu próbnego często wskazują, nad którymi działami warto popracować, a także pomagają w przygotowaniach do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.