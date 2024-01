Włamania w godzinach wieczornych nie są nowością, ale tym razem cel złodziei mógł niejednego zaskoczyć. W minioną środę (24 stycznia 2024) "spróbowali swoich sił" w sklepie z damską bielizną, ulokowanym w centrum Grudziądza. - Około godziny 18.00, dwaj mężczyźni sforsowali drzwi wejściowe do sklepu, a następnie przy pomocy śmietnika na kołach wywieźli z pomieszczenia niemal cały asortyment, którego wartość oszacowano na około 60 tysięcy złotych - informuje asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik prasowy grudziądzkiej komendy.

W godzinach nocnych policjanci zatrzymali sprawców i odkryli miejsce, gdzie złodzieje ukryli niecodzienne łupy. Dwóch kolejnych delikwentów pomagało w ukryciu "skarbów". Oni również trafili w ręce stróżów prawa. Wygląda na to, że gdy współwięźniowie zapytają ich, za co trafili za kratki, to będą mieli niezły ubaw. A czasu na opowieści będzie bardzo dużo.

- Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. 40-latek i 26-latek zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Pozostali, 36-latek i 42-latek, zarzut paserstwa zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Do czasu rozprawy będą musieli stawiać się w siedzibie policjantów na dozór - podsumowuje asp. Łukasz Kowalczyk. Zdjęcia zatrzymanych przez funkcjonariuszy znajdziecie w galerii.