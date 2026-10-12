Kulisy wielkiej polityki z pierwszej ręki. Spotkaj się z Leszkiem Millerem w Bydgoszczy!

Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Spotkaj się z Leszkiem Millerem w Bydgoszczy! Zapraszają Bydgoski Klub Dyskusyjny Skargi 3 i Wydawnictwo Harde.

Szczegóły wydarzenia:

Data i godzina: 15 października 2026 r., godz. 16:30

Miejsce: Bydgoska Szkoła Wyższa, Aula im. doc. dr Ryszarda Ziętka (ul. Unii Lubelskiej 4C, Bydgoszcz)

W programie: dyskusja, możliwość zadawania pytań z sali, możliwość zakupu książki „Alfabet Millera” oraz sesja autografów.

Leszek Miller to jedna z czołowych postaci polskiej lewicy i najbardziej wpływowych polityków III RP. Jako były premier, szef rządu, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, wieloletni przewodniczący SLD, poseł oraz eurodeputowany, przez dekady współtworzył polską rzeczywistość polityczną. Od zakończenia kariery politycznej w 2024 roku pozostaje aktywnym komentatorem życia publicznego.

Najnowsza książka „Alfabet Millera”, napisana we współpracy z dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim, powstała na bazie programu emitowanego w telewizji internetowej Super Express TV. Powieść i zapis rozmów stanowią podróż w czasie przez świat polskiej polityki od lat 70. aż po współczesność.

W wywiadzie były premier zdradza tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy, kulisy rozmów z czołowymi politykami. Chcesz wiedzieć o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed tym, jak wydarzyła się katastrofa smoleńska, jakie są powody zakończenia przyjaźni z Aleksandrem Kwaśniewskim poznać słowa, które tuż przed swoją śmiercią skierował do niego Andrzej Lepper – przyjdź na spotkanie.

W imieniu Bydgoskiego Klubu Dyskusyjnego Skargi 3 serdecznie zapraszamy:

Grzegorz Gruszka

Sebastian Kamecki

Mirosław Kielnik

Mariusz Tokarski

Wstęp na wydarzenie jest wolny.