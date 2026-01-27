Retro Karawana WOŚP w Bydgoszczy ruszyła po raz ósmy. Ponad 19 tys. zł dla dzieci

Anna Kisiel
2026-01-27 8:55

W niedzielę, 25 stycznia, przed południem z parkingu Pesy w Bydgoszczy wystartowała ósma edycja Retro Karawany WOŚP. Kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów ruszyło w trasę do Nakła, łącząc pasję do klasycznych aut z pomocą dla potrzebujących.

Kolorowa karawana, organizowana przez Prywatne Muzeum Historii i Techniki Baza Maszynowa w Kruszynie, przyciągnęła miłośników motoryzacji w każdym wieku. Pomimo zimowej aury, pasjonaci motoryzacji licznie stawili się na parkingu Pesy, by wspólnie ruszyć w trasę.

Start nastąpił o godzinie 11:00. Trasa prowadziła do Prywatnego Muzeum Historii „Garaż PRL-u” w Nakle, gdzie przewidziano godzinny postój połączony z zabawą i możliwością licytowania fantów – od unikatowych statuetek po pamiątki motoryzacyjne. Powrót zakończył się na placu przy ul. Orląt Lwowskich w Fordonie, gdzie uczestnicy mogli ogrzać się przy ognisku i podsumować wydarzenie.

W ramach tegorocznej edycji Retro Karawany udało się zebrać dla WOŚP 19 539,83 zł.Siema! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tegorocznego wyniku! Jesteście wielcy, razem możemy więcej! Do końca świata i jeden dzień dłużej! – przekazało Prywatne Muzeum Historii i Techniki Baza Maszynowa w Kruszynie.

Retro Karawana to nie tylko parada wyjątkowych pojazdów, ale przede wszystkim szansa na realną pomoc potrzebującym, pokazanie pasji i integracja lokalnej społeczności. Kolejna edycja odbędzie się już za rok, a organizatorzy zapowiadają jeszcze więcej atrakcji i niespodzianek dla uczestników.

