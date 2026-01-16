To nie koniec anomalii pogodowych tej zimy! Mróz, gołoledź i chaos. Jackowski już to widział! „Jeszcze nas zmrozi”

Krzysztof Jackowski (63 l.) jeszcze przed rozpoczęciem zimy zapowiadał, że będzie ona zupełnie inna niż w ostatnich latach. Jasnowidz z Człuchowa wieszczył pogodowy chaos: naprzemienne fale mrozu i ciepła, intensywne opady śniegu oraz groźną gołoledź. Dziś przekonuje, że anomalie jeszcze się nie skończyły, ale na horyzoncie widać już pierwsze oznaki przedwiośnia.

Tegoroczna zima dała się Polakom mocno we znaki. Zaczęło się od silnych mrozów i obfitych opadów śniegu. Później przyszło nagłe ocieplenie, by po kilku dniach znów ustąpić miejsca potężnym spadkom temperatury. Gdy wydawało się, że to właśnie mróz jest największym problemem, na chodnikach pojawiła się śmiertelnie niebezpieczna gołoledź.

W wielu miastach sytuacja była dramatyczna. W samym Toruniu jednego dnia do szpitali trafiło blisko 200 osób, które poślizgnęły się na oblodzonych chodnikach. Lekarze nie nadążali z pomocą, a służby apelowały o ostrożność.

Taką właśnie zimę – pełną skrajności i niebezpiecznych zjawisk – już we wrześniu zapowiadał Krzysztof Jackowski na łamach „Super Expressu”. Znany jasnowidz, który od lat zajmuje się wizjami dotyczącymi pogody, polityki i wydarzeń społecznych, ostrzegał, że tegoroczna zima będzie jedną wielką anomalią.

Jeszcze tydzień temu Jackowski zapewniał, że mróz na krótko ustąpi, by następnie ponownie wrócić.

No tak będzie. Teraz znów wróci mróz. Nie będzie jednak on długi. Potem przyjdzie przedwiośnie – powiedział nam Krzysztof Jackowski.

Według jasnowidza pogoda w najbliższych tygodniach nadal może zaskakiwać, jednak najgorsze – jego zdaniem – powoli mamy już za sobą.

Z kaprysów zimy najbardziej cieszą się obecnie uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy właśnie rozpoczęli ferie zimowe w pięciu województwach. Dla nich śnieg i mróz to nie zagrożenie, a okazja do zabawy i odpoczynku.

