Do interwencji doszło w poniedziałek, 6 października 2025 roku, około godziny 16:00 w Elblągu.

Żołnierze Żandarmerii działali na podstawie postanowienia prokuratora o zatrzymaniu podejrzanego.

Wojskowy, kierując prywatnym autem, nie zastosował się do poleceń i rozpoczął ucieczkę.

Podczas pościgu na ul. Obrońców Pokoju próbował potrącić żandarma.

Funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze, a następnie przestrzelili opony w jego pojeździe.

Zatrzymania dokonano bez użycia siły wobec podejrzanego – nikt nie odniósł obrażeń.

Sprawę prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

W poniedziałek (6.10) w Elblągu doszło do interwencji Żandarmerii Wojskowej, podczas której padły strzały ostrzegawcze. Żołnierze próbowali zatrzymać wojskowego podejrzewanego o kradzież mienia należącego do jednostki wojskowej. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, a podczas ucieczki usiłował potrącić jednego z żandarmów.

Pościg i strzały

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie Żandarmerii Wojskowej, do zdarzenia doszło około godziny 16. Żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu działali na podstawie postanowienia prokuratora o zatrzymaniu wojskowego podejrzanego o kradzież. Podczas próby zatrzymania mężczyzna, kierujący prywatnym samochodem osobowym, zignorował wydawane mu polecenia i zaczął uciekać. Rozpoczęto pościg, który zakończył się na ulicy Obrońców Pokoju w Elblągu. W jego trakcie żołnierz usiłował potrącić jednego z funkcjonariuszy.

Wtedy żandarmi oddali strzały ostrzegawcze. Gdy kierowca nadal nie reagował i stwarzał zagrożenie dla życia oraz zdrowia innych osób, funkcjonariusze przestrzelili opony w jego pojeździe, co pozwoliło im skutecznie zatrzymać uciekiniera. Jak podkreślono w komunikacie, w wyniku całego zajścia nikt nie odniósł obrażeń.

Okoliczności zdarzenia bada Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

