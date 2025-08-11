Tragedia w Elblągu. Ciała małżeństwa na posesji. Sąsiedzi: „Były tu awantury”

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Anna Kisiel
Anna Kisiel
Sebastian Chrostowski
2025-08-11 8:42

Dramatyczne odkrycie w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). W niedzielę (10 sierpnia) na jednej z posesji odnaleziono ciała małżeństwa: 57-letniego Adama G. i 51-letniej Katarzyny G. Jak informuje policja, prawdopodobnie doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa. Mężczyzna miał najpierw zastrzelić żonę, a następnie popełnić samobójstwo. Co więcej wiadomo o państwie G.?

Szczegóły zbrodni w Elblągu. Co się stało na posesji Adama i Katarzyny?

W niedzielę (10 sierpnia) około południa służby w Elblągu zawiadomiono o makabrycznym odkryciu na terenie jednej z prywatnych posesji w mieście. Jak zdradza elbląska komenda, mundurowych prawdopodobnie wezwali sąsiedzi.

Jak powiedział w rozmowie z „Super Expressem” nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, 57-letni mężczyzna miał najpierw oddał śmiertelny strzał do swojej 51-letniej żony, siedzącej w samochodzie. Następnie 57-latek miał odebrać sobie życie.

Na miejscu tragedii znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu. Zostanie ona przekazana do dalszych badań balistycznych. Pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Policja i prokuratura zapowiadają, że szczegółowe informacje zostaną podane po przeprowadzeniu sekcji zwłok oraz zebraniu materiału dowodowego.

Co więcej wiadomo o rodzinie G.? Mieli dzieci, Adam G. pracował kiedyś na poczcie. Sąsiedzi mówią o małżonkach niechętnie, nie utrzymywali kontaktów. Czasami miało dochodzić do awantur między małżonkami. Broń, z której Adam G. oddał strzały, prawdopodobnie miał nielegalnie. Nie była to broń czarnoprochowa.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
  • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

