Ośmiornica w Gorzowie Wielkopolskim straszy turystów

Gorzów Wielkopolski to miasto w województwie lubuskim, które od lat jest poniekąd przyćmione popularnością innych metropolii. Okazuje się jednak, że w miejscowości nie sposób się nudzić, bowiem atrakcji jest co niemiara, a jedną z głównych bez wątpienia jest ośmiornica przy rondzie św. Jerzego - mowa o wieży widokowej Dominanta (Info Glob), która została zaprojektowana w biurze gorzowskiej Autorskiej Pracowni Projektowej FORMAT.

Obiekt przy Moście Staromiejskim przypominający ośmiornicę lub według niektórych pająka wyróżnia się na tle innych budynków w mieście, co czyni go wyjątkowym. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do tego widoku, bowiem jest on z nimi oficjalnie od 2008 roku. Zdarza się jednak, że turyści są wręcz przerażeni wieżą - nic więc dziwnego, iż lata temu otrzymała ona niepochlebne wyróżnienie.

Dominanta najbrzydszym budynkiem w Polsce i ikoną architektury

Nietrudno przyznać, że we wczesnych latach 2000 świat nie był jeszcze gotowy na wszelkiego rodzaju eksperymenty architektoniczne i budynki, takie jak gorzowska wieża widokowa nie były mile widziane. Tym samym nie powinien dziwić nikogo fakt, iż to właśnie Dominanta została wybrana Makabryłą, czyli według internautów najbrzydszym budynkiem w Polsce.

Dziś jednak 20-metrowa wieża składająca się ze złotej, ażurowej kuli, którą otacza taras widokowy, szklanego walca z wijącymi się schodami uznawana jest za ikonę architektury lat 2000. W środku gorzowskiej ośmiornicy znajdują się m.in. pomieszczenia handlowe, fontanna czy elektroniczna tablica z wiadomościami dla mieszkańców miasta.

