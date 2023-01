Maszyna prawie urwała nogę 70-latkowi! Makabryczny wypadek w gospodarstwie

i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Marek Maliszewski/Reporter Makabryczny wypadek w gospodarstwie rolnym. Maszyna prawie urwała nogę 70-latkowi!

PRZERAŻAJĄCE

W malutkiej wsi Myślniew w gminie Kobyla Góra doszło do przerażającego wypadku. W jednym z gospodarstw rolnych maszyna rolnicza wciągnęła nogę rolnikowi! Do wypadku doszło w poniedziałek, 23 stycznia, w okolicach godziny 12:15. Mężczyzna trafił do szpitala z otwartym złamaniem kości podudzia. W akcji brały dwa zastępy straży pożarnej.