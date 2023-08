Syn pobił chorego ojca? Rodzinny dramat w Koninie. Policjanci założyli im niebieską kartę

Niepełnosprawna Monika czołgała się w autobusie. Ogromny skandal podczas podróży do Warszawy

Do tej dramatycznej sytuacji doszło 7 sierpnia około godz. 19. Policjanci z Konina interweniowali w mieszkaniu przy ul. Wyzwolenia. - Początkowo interwencja miała dotyczyć nieporozumienia rodzinnego, taką wersje przedstawiał policjantom 39-letni mężczyzna, który próbował oddalić się z mieszkania. Mundurowi w takich sytuacjach nie są łatwowierni. Razem z mężczyzną weszli do mieszkania - informuje oficer prasowy KPP w Koninie.

W mieszkaniu policjanci zauważyli zakrwawionego, starszego i schorowanego 71-latka. - Był to ojciec mężczyzny, a z rozmowy z nimi wynikało jednoznacznie, że syn nadużywa alkoholu i często się awanturuje, a dziś rzucił się na niego z pięściami. Całą sytuacje widziała żona 71-latka, która potwierdziła jego wersję - dodaje oficer prasowy.

Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. Rodzina otrzymała niebieską kartę. Wyrodny i pijany syn został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 39-latkowi za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ojca grozi do 2 lat więzienia.

