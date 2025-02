Kalisz. Pożar w kamienicy! Cztery osoby trafiły do szpitala, w tym dzieci

Autor:

Rodzice zamienili życie Laury w piekło. Wyrok Sądu Apelacyjnego

Przypomnijmy, że we wrześniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał Damiana H. i Wiktorię G. na karę po siedem lat pozbawienia wolności. Już wtedy surowszego wyroku domagał się prokurator. Obrońcy oskarżonych chcieli mniejszej kary, argumentując to lekkim upośledzeniem obojga rodziców Laury.

W środę (19 lutego) na posiedzeniu Sądu Apelacyjnego w Łodzi uznano, że kara musi być surowsza i skazał Damiana H. na 10, a Wiktorię G. na 9 lat więzienia. Zwiększył też z 3 do 8 lat czas zakazu kontaktowania się i zbliżania do dziewczynki, do której zresztą rodzice nie mają już praw, bo wcześniej sąd im je odebrał. Wyrok łódzkiego sądu jest prawomocny.

Ustalenia są porażające. Damian H. i Wiktoria G. mieli znęcać się nad bezbronną Laurą od jej urodzenia. Dziewczynka miała być bita, szarpana, a nawet podduszana. Wszystko dlatego, że...płakała. Sprawa wyszła na jaw na przełomie 2023 i 2024 roku, kiedy to malutka Laura trafiła do szpitala. Wtedy rodzicom przyjrzał się prokurator i sprawa trafiła na wokandę.

Źródło: eska.pl

Sonda Czy kary za znęcanie się nad dziećmi powinny być wyższe? Zdecydowanie tak Nie Trudno powiedzieć