W Węgleszynie (powiat jędrzejowski) 1 sierpnia po południu 36-letni agresor z metalową pałką zaatakował policjantów.

Policjanci użyli broni, strzelając do napastnika, który wcześniej zignorował wezwania do zachowania zgodnego z prawem.

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie bada sprawę, a wstępne ustalenia wskazują na brak nieprawidłowości w działaniach policji.

Agresor ruszył na policjantów z metalową pałką. Padły strzały

Do zdarzenia doszło w piątek, 1 sierpnia po południu w miejscowości Węgleszyn, w gminie Oksa. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie. Mieszkańcy bali się i prosili o pomoc. Na miejsce wysłano dwóch policjantów z komisariatu w Małogoszczu.

Na widok policji 36-latek nie uspokoił się. Zamiast tego, zignorował wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Policjanci oddali strzał ostrzegawczy w powietrze, ale to nie powstrzymało agresora. Mężczyzna zaczął uciekać, a funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. W pewnym momencie 36-latek zatrzymał się i z metalową rurką w ręku, ruszył w stronę policjantów z zamiarem ataku!

Funkcjonariusze ponownie oddali strzał ostrzegawczy w powietrze. Gdy to nie przyniosło rezultatu, użyli broni. Postrzelony mężczyzna otrzymał natychmiastową pomoc od interweniujących policjantów i został przetransportowany do szpitala. Na szczęście, funkcjonariusze nie odnieśli żadnych obrażeń.

Ustalenia prokuratury

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, a dokładny przebieg wydarzeń został odtworzony. W akcji uczestniczyli prokurator oraz funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, poinformował PAP o wstępnych ustaleniach. Wskazują one na to, że policjanci zachowali się prawidłowo. - Czynności, które dotychczas zostały zrealizowane nie potwierdzają, aby doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy policji. Natomiast ustalenia wskazują, że ze strony 36-letniego agresywnego mężczyzny doszło do czynnej napaści na policjantów – podkreślił prokurator.