Czołowe zderzenie na obwodnicy Koszalina! Dwie osoby nie żyją, czworo dzieci rannych

Czołowe zderzenie Mazdy i Jeepa na obwodnicy Koszalina. Dwie osoby nie żyją, siedem rannych

To wyjątkowo tragiczny dzień na polskich drogach. Dziś, 3 sierpnia po godzinie 14. doszło do tragicznego wypadku samochodowego na trasie S6, na obwodnicy Koszalina. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe, Mazda i Jeep. Podróżowało nimi w sumie dziewięć osób, cztery w Maździe i pięć w Jeepie. "Samochodami podróżowało łącznie dziewięć osób. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Poszkodowanych jest siedem osób, w tym czworo dzieci" - przekazał Polskiej Agencji Prasowej mł. bryg. Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. Na miejsce dramatycznego zdarzenia na trasie S6 wysłano pięć zastępów straży pożarnej, cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zginęli kierowca i pasażerka z Mazdy, jadące z nimi dzieci w wieku 6 i 14 lat trafiły do szpitala

Co było przyczyną wypadku na trasie S6? Jak podaje portal Koszalin 998-112, według wstępnych ustaleń kierowca Mazdy chciał zawracać, a wykonując ten manewr, zderzył się czołowo z Jeepem. Zginęli kierowca i pasażerka z Mazdy, jadące z nimi dzieci w wieku 6 i 14 lat trafiły do szpitala. Pięć osób z Jeepa również trafiło do szpitala z obrażeniami. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jezdnia w kierunku Gdańska jest obecnie zamknięta. Obowiązuje objazd przez węzeł Koszalin Północ.

