Kilkanaście osób biło się na pomoście. Drastyczne nagranie obiegło internet

To prawdziwy unikat

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, 22 czerwca, na pomoście nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). Na trwającym zaledwie pół minuty filmie, który obiegł media społecznościowe, widać grupę kilkunastu osób, które biją się między sobą. Do tego stopnia, że w pewnym momencie jeden z uczestnik zajścia, tracąc przytomność, pada bezwładnie na ziemię. W tle słychać odgłosy tłuczonego szkła i liczne wulgaryzmy.

- O zdarzeniu policjanci dowiedzieli się z filmu jaki pojawił się w mediach społecznościowych - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Anna Matys ze szczecineckiej policji. - Do tej pory nie wpłynęło do nas żadne zawiadomienie w tej sprawie od osób pokrzywdzonych. Mając na uwadze skalę bójki i niebezpieczeństwo z tego wynikające policjanci prowadzą intensywne działania operacyjne w celu dotarcia do uczestników tego zdarzenia - dodaje policjantka.

Tereny nad jeziorem w sąsiedztwie szczecineckiego Zamku Książąt Pomorskich to popularne miejsce spacerów i spotkań. Niestety dochodzi tutaj również do niebezpiecznych zdarzeń. Jak informują lokalne media, nie jest to pierwszy taki incydent w tym miejscu.