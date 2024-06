Tragiczny finał bójki między kilkoma osobami. Nie żyje 36-letni mężczyzna

Zobaczyli, co 51-latek robił w parku. Nie pozwolili mu uciec

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. W nocy z 17 na 18 czerwca, w rejonie ulicy Smolnej doszło do bójki, w której początkowo uczestniczyło dwóch mężczyzn, a następnie dołączyły do niej kolejne trzy osoby.

W efekcie o szpitala trafił 36-letni mężczyzna. Jego stan był ciężki. Lekarze kilka dni walczyli o jego życie, niestety bez skutku. 36-latek zmarł.

Policjanci, po zabezpieczeniu nagrań z miejskiego monitoringu, ustalili i zatrzymali uczestników bójki. To trzech mężczyzn i jedna kobieta. Wszyscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jednak w obliczu śmierci pobitego mężczyzny, kwalifikacja czynu może ulec zmianie.

Sprawcy trafili do aresztu, gdzie spędzą co najmniej najbliższe trzy miesiące. śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Kołobrzegu.

