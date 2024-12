To był bardzo gorący okres, kiedy personel medyczny, zwłaszcza w koszalińskim SOR, miał mnóstwo pracy i interwencji.

- A przed nami kolejne trudne dni, sylwestrowo-noworoczne, kiedy również możemy spodziewać się fali pacjentów potrzebujących pomocy medyków - mówi Marzena Sutryk, rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Okazuje się, że najtrudniejszym dniem w koszalińskim SOR był 27 grudnia, a więc piątek, tuż po świętach. Tego dnia tylko do SOR dla dorosłych zgłosiło się aż 100 pacjentów. Do tego przyjmowano też pacjentów w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – dzieci i dorosłych oraz w dziecięcym SOR. - Łącznie w okresie od 24 do 30 grudnia do Szpitala w Koszalinie zgłosiło się prawie 1400 osób. I nie mówimy tu o przyjęciach planowych, ale o SOR dla dorosłych oraz SOR dla dzieci, a także o Nocnej i Świątecznej Pomocy Zdrowotnej dla dorosłych oraz dla dzieci - podkreśla Marzena Sutryk. - Z tego ponad 400 to były dzieci - ponad 300 - w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i ponad 100 w SOR.

Natomiast spośród około 1000 dorosłych pacjentów 431 zgłosiło się po pomoc do SOR, pozostali uzyskali pomoc w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wśród zgłaszających się część to byli pacjenci w podeszłym wieku. Wśród pozostałych wymagających pomocy to były m. in. osoby poszkodowane podczas awantur domowych, niestety, do tego często pod wpływem alkoholu.

- To także dwie ofiary pożaru w Koszalinie, a ponadto dwoje dzieci z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla - dodaje rzeczniczka szpitala. - To również dwie osoby po próbie samobójczej. A także 18-letni „nożownik”, który po ataku podczas awantury uciekał przez okno i - skacząc z wysokości - połamał nogi. U innych pacjentów stwierdzono m.in. inne urazy kończyn, zarówno dolnych, jak i górnych, także urazy głowy oraz problemy wymagające interwencji okulistycznej. Rzeczniczka placówki przypomina, że z powodu przebudowy, koszaliński SOR znajduje się obecnie w innym budynku – na parterze budynku B, gdzie znajduje się Oddział Wewnętrzny.

- Na terenie szpitala są widoczne tablice wskazujące kierunek dojścia do tymczasowej siedziby SOR dla dorosłych. Natomiast SOR dla dzieci jest bez zmian - w Pawilonie Dziecięcym. Tu także jest dostępna Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dzieci i młodzieży - dodaje Marzena Sutryk. - Bez zmian, w dotychczasowym miejscu, działa też Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dorosłych; a więc obok remontowanego SOR, wejście jest od strony ul. Chałubińskiego. Pacjenci powinni pamiętać o jednej, bardzo ważnej, o ile nie najważniejszej zasadzie: Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, gdy zagrożone jest ich życie, nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

- Nie zgłaszamy się tu np. po receptę na leki stale stosowane, ale po niezbędną pomoc medyczną - podkreśla rzeczniczka szpitala.

