W sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej, która zaginęła pod koniec sierpnia w Darłowie, pojawiły się kolejne informacje. Jak poinformował „Fakt”, policjanci przeszukali dom męża 37-latki.

Policja przeszukała dom męża Emilii Koprowskiej

O przeprowadzeniu przeszukania poinformował „Fakt”, powołując się na wypowiedzi przedstawicielki Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Prokurator Ewa Dziadczyk potwierdziła, że czynności funkcjonariuszy były związane z poszukiwaniami zaginionej kobiety.

Jak wynika z informacji przekazanych przez dziennik, podczas przeszukania zabezpieczono również trzy tabletki. Prokurator zaznaczyła, że ich liczba nie wskazuje na znaczną ilość znalezionych substancji.

- Przeszukanie odbyło się w związku ze śledztwem w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Funkcjonariusze zabezpieczyli podczas niego narkotyki. Nie były to jednak znaczące ilości. Mówimy o trzech tabletkach

- przekazała w rozmowie z "Faktem" prokurator.

Śledztwo trwa. Na wyniki badania wariografem trzeba poczekać

Na ten moment postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, które pozwoliłoby wyjaśnić okoliczności zaginięcia 37-latki. Mąż zaginionej został poddany badaniu na wykrywaczu kłamstw, lecz analiza zebranego materiału wymaga czasu.

Rzeczniczka prokuratury w rozmowie z "Faktem" zwróciła uwagę, że śledczy muszą przeanalizować liczne informacje pojawiające się w związku ze sprawą. Część doniesień krążących w przestrzeni publicznej może być nieprawdziwa, jednak każda z nich wymaga sprawdzenia.

Prokuratura nie ujawnia kierunku postępowania

Więcej informacji na temat formalnego statusu śledztwa prokurator Ewa Dziadczyk przekazała wcześniej „Super Expressowi”. Jak wyjaśniła, postępowanie dotyczące zaginięcia Emilii Koprowskiej zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie 23 września. Śledczy nie informują jednak obecnie, jaki konkretnie kierunek przyjęto w sprawie.

- W tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo 23 września. Na chwilę obecną nie podajemy informacji o kierunku postępowania. Obecnie policja swoją drogą prowadzi akcję poszukiwawczą i są na bieżąco przesłuchiwane osoby, które coś wiedzą w tej sprawie. Każdy ślad jest badany i przekładany na proces w formie protokołów

- przekazała prokurator Ewa Dziadczyk w rozmowie z „Super Expressem”.

Policjanci kontynuują poszukiwania, a osoby mogące posiadać istotne informacje są przesłuchiwane. Zgodnie z przekazanymi informacjami wszystkie ślady podlegają weryfikacji w ramach prowadzonego postępowania.

Emilia Koprowska zaginęła w Darłowie. Znaleziono jej plecak i klucze

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie. 37-latka uczestniczyła wówczas w plenerowym wydarzeniu „ZEN Wydm”. 21 września, kilka tygodni po zaginięciu, odnaleziono przedmioty należące do kobiety. O szczegółach tego odkrycia informował wcześniej „Super Express”, cytując mł. asp. Paulinę Wiśniewską z koszalińskiej policji.

- 21 września został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy

- przekazała mł. asp. Paulina Wiśniewska w rozmowie z „Super Expressem”.

Odnalezienie plecaka i kluczy było jednym z istotnych elementów działań prowadzonych po zaginięciu 37-latki. Mimo kolejnych czynności służb okoliczności, w jakich zniknęła Emilia Koprowska, nadal nie zostały wyjaśnione.