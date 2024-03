Matura 2024. Pierwszy egzamin przełożony na inny dzień?! Komunikat CKE. Jak to możliwe? Zobacz, co się stało

W Krakowie będzie nowa restauracja. Otworzy ją rodowita krakowianka Anna Starmach, córka Teresy i Andrzeja Starmachów, kolekcjonerów sztuki którzy niedawno przekazali Krakowowi część swojej kolekcji. Wartość darowanych przez nich eksponatów jest szacowana na 50 milionów złotych. Dzieła sztuki trafiły do Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Fotografii w Krakowie. To właśnie donacja rodziców skłoniła Annę Starmach do realizacji nowego projektu kulinarnego pod Wawelem.

- Piękny gest moich rodziców o przekazaniu sporej części swojej kolekcji sztuki krakowskim muzeom, skłonił mnie do działania. Pasją moich rodziców, którą postanowili dosłownie się podzielić od zawsze była sztuka. Teraz moja kolej, żeby podzielić się z Wami moją pasją! Poczułam, że właśnie TERAZ jest ten moment. Zamierzam skupić się na realizacji mojego wielkiego marzenia, o którym myślę od lat – tj. otwarciu własnego miejsca w moim ukochanym Krakowie. Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację. Te lata nauki chcę TERAZ wykorzystać i stworzyć coś swojego, coś pięknego, coś pysznego. A na to potrzeba przestrzeni i czasu. W związku z tym nie będzie mnie w nowym sezonie programu Masterchef. To nie oznacza, że znikam z mediów. W dalszym ciągu będziecie mieli ze mną kontakt w mediach społecznościowych oraz spotkamy się chociażby w Dzień Dobry TVN - wyjaśniła na Instagramie Anna Starmach. Poniżej dalsza część artykułu.

Nowym jurorem "Masterchefa" będzie krakowianin

Po odejściu Anny Starmach Kraków nie straci swojej reprezentacji w jury programu "Masterchef". Nowym jurorem został bowiem Przemysław Klima, szef restauracji Bottigliera 1881. To pierwszy w Polsce lokal gastronomiczny, który został wyróżniony dwiema gwiazdkami Michelina. Równocześnie Bottigliera 1881 znalazła się w rankingu Top 30 New European Restaurants, który obejmuje najlepsze w Europie nowe restauracje.

