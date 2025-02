Zmiany na maturze 2025. Na to rozwiązanie czekały tysiące zdających. Wszystko jasne

Prokuratura przedstawiła 26-letniemu Krzysztofowi M. zarzuty usiłowania zabójstwa swojej babci. Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 31 stycznia w Andrychowie. Mężczyzna wtargnął wówczas do salonu fryzjerskiego i zaatakował 72-letnią seniorkę. Na szczęście poszkodowana nie doznała obrażeń zagrażających życiu. Kilka miesięcy wcześniej Krzysztof M. uderzył szklaną butelką w głowę idącego ulicą mężczyznę, w wyniku czego doznał on stłuczenia z niewielkim obrzękiem żuchwy po stronie prawej oraz stłuczenia szyi i barku prawego oraz uderzył pięścią w twarz kolejnego mężczyznę powodując u niego stłuczenie czoła.

- Przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd rejonowy w Wadowicach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Kolejnym krokiem na pewno w tej sprawie będzie powołanie w tej sprawie biegłych psychiatrów - powiedziała Radiu ESKA Oliwia Bożek Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie. Krzysztof M. będzie mógł jednak odpowiadać karnie, jeśli zostanie uznany za poczytalnego.

