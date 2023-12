Tragedia

Beata zginęła przez głupią zabawę. Auto kierowane przez 16-latka staranowało ją na chodniku

Miała tylko 51 lat, a zginęła przez głupią zabawę dwóch młodych mężczyzn. Rok temu na ul. Kapelanka w Krakowie skoda wjechała w poruszającą się pieszo pod chodniku Beatę. Kobieta została wręcz staranowana przez auto prowadzone przez 16-latka. Na fotelu obok siedział jego o 10 lat starszy, znajdujący się pod wpływem alkoholu kolega. To właśnie on doprowadził do dramatu.