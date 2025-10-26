Bodzanów: Osobówka zmiażdżona przez tira. W środku zakleszczony 40-latek. Nie udało się go ocalić

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-26 7:42

W miejscowości Bodzanów (powiat wielicki) doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarną z Wieliczki i okolicznych miejscowości, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policję. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym zginął 40-letni kierowca osobówki.

Osobówka zmiażdżona przez tira. W środku zakleszczony 40-latek. Nie udało się go ocalić

O szczegółach wypadku poinformowali strażacy. Z informacji przekazanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bodzanowie wynika, że po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że kierowca samochodu osobowego jest nieprzytomny i nie wykazuje oznak życia. Mężczyzna był uwięziony w pojeździe. Druhowie musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, żeby go wydostać.

„Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego” – relacjonuje OSP Bodzanów na swoim profilu społecznościowym. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, lekarz z zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.

Polecany artykuł:

25-letni Piotr zamordował rodzinę. Wcześniej matka prosiła sąd o leczenie syna!
Wypadek na autostradzie A4

Polecany artykuł:

Znaleźli ciało mężczyzny, ale nie wiedzą, kim on był. Policja opublikowała reko…

Śmiertelny wypadek w Bodzanowie

W związku z wypadkiem, droga krajowa nr 94 w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy, co powodowało dodatkowe utrudnienia dla kierowców. Na miejscu pracowały służby, które zabezpieczały teren i prowadziły czynności dochodzeniowe mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W akcji ratunkowej brały udział następujące jednostki:

  • PSP JRG Wieliczka (GBARt - 561[K]23, GCBA - 561[K]27)
  • OSP KSRG Biskupice (GBA - 569[K]71)
  • OSP Bodzanów
  • SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Ratownik 6)
  • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
  • Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Na razie nie znamy ustaleń służb. 

Polecany artykuł:

Atakowali Rysy z 9-miesięcznym niemowlęciem! "Szokująca sytuacja"
Osobówka zmiażdżona przez tira. W środku zakleszczony 40-latek. Nie udało sięgo ocalić
6 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁOPOLSKA