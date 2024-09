Uczniu! Jest wrzesień, a ty już jesteś zmęczony? Głowa do góry! Kalendarz dni wolnych prezentuje się obiecująco

W miejscowości Bolechowice (gmina Zabierzów) pod Krakowem dwuletnia dziewczynka została pogryziona przez psa rasy amstaff. Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 września. TVP Kraków podaje, że pies uciekł z sąsiedniej posesji przez uchyloną furtkę i zaatakował przebywające na zewnątrz dziecko. Dwulatka została ranna, ale na szczęście jej obrażenia nie zagrażają życiu. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał ją do szpitala.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Postępowanie jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu dziecka. Poniżej dalsza część artykułu.

Na amstaffa nie trzeba mieść zezwolenia. Lista ras agresywnych

Choć amstaffy uchodzą za agresywną rasę psów, to nie znajdują się na oficjalnej liście wymagającej zezwolenia. Rasy psów, na których hodowlę trzeba mieć zezwolenie to:

amerykański pit bull terrier

pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

buldog amerykański

dog argentyński

pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

tosa inu

rottweiler

akbash dog

anatolian karabash

moskiewski stróżujący

owczarek kaukaski.

