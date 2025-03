Drożyzna w Tatrach! Ile teraz kosztują bilety na szlaki?

Matura 2025. Tyle kosztują korepetycje przed egzaminami. Ile trzeba zapłacić, by zdać maturę?

Jeszcze drożej w Tatrach! Od marca obowiązują nowe ceny za bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ile kosztują?

Narzekanie na wielką drożyzną w Zakopanem słychać każdego roku! Paragony grozy pokazują turyści, którzy jedzą obiady na Krupówkach lub chcą skorzystać z noclegu albo parkingu. A teraz ma być jeszcze drożej! Nie dość, że podrożały bilety na korzystanie z komunikacji miejskiej, to jeszcze od marca obowiązują nowe ceny za bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Podrożały zarówno bilety uprawniające do jednorazowego wstępu na tatrzańskie szlaki, jak i wejściówki siedmiodniowe oraz grupowe. Normalny bilet kosztuje teraz o złotówkę więcej, czyli 11 zł, a nie jak wcześniej 10 zł, a bilet ulgowy ma obecnie cenę 5,50 zł.

TPN tłumaczy, że pieniądze trzeba przeznaczyć m.in. na utrzymanie infrastruktury turystycznej

Podrożały bilety siedmiodniowe, które kosztują teraz 55 zł w przypadku wejściówki normalnej i 27,50 zł w przypadku ulgowej. Droższe są także bilety grupowe - 99 zł zapłacimy za wejście na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego 10 osób. Dodatkowo płatny jest wstęp do Jaskini Mroźnej - 10 zł od osoby, tylko dzieci do 7 lat mogą ją zwiedzać bezpłatnie. Jaskinia zostanie otwarta dla turystów dopiero 26 kwietnia. TPN tłumaczy, że pieniądze trzeba przeznaczyć m.in. na utrzymanie infrastruktury turystycznej, remonty szlaków, obsługę toalet, ponadto 15 proc. dochodów trafia do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

