Schron, będący dawniej magazynem amunicji Fortu 49a „Dłubnia” i częścią Twierdzy Kraków, został zdemontowany w 2022 roku.

Zostanie on odbudowany przy skarpie węzła Grębałów, ponad kilometr na wschód od swojego pierwotnego miejsca.

Przeniesienie schronu ma na celu włączenie go w nowoczesną infrastrukturę drogową.

Budowa trasy S7. Historyczny schron z Twierdzy Kraków zyska nowe życie

Obiekt, którego budowę datuje się na lata 1914-1915, został zaprojektowany z myślą o przechowywaniu amunicji i materiałów wybuchowych. Był on kluczowym elementem zaopatrzenia Fortu pancernego 49a „Dłubnia”, stanowiącego część zewnętrznego pierścienia Twierdzy Kraków. Unikalne położenie schronu, wkomponowanego w południowy stok niewielkiego wzniesienia Łysa Góra, zapewniało naturalną osłonę od północy, gdzie zaledwie 4 km dalej przebiegała granica austriacko-rosyjska. To strategiczne usytuowanie podkreśla jego militarne znaczenie w tamtym okresie.

Budynek, o wymiarach 14,4 m długości, 6,4 m szerokości i 4,3 m wysokości, charakteryzuje się solidną konstrukcją. Jego ściany zewnętrzne zbudowano z cegły (0,9 m grubości) i kamienia (1,2 m), co świadczy o ówczesnych standardach inżynieryjnych. Żelbetowy strop o grubości 1,2 m, oparty na stalowych belkach HEB, gwarantował ochronę wnętrza. Pierwotnie obiekt posiadał drzwi i okna, jednak w późniejszych latach zostały one zamurowane, co dodatkowo podkreśla jego militarny charakter i rolę obronną.

W 2022 roku, po demontażu, wszystkie elementy schronu zostały starannie skatalogowane i przygotowane do ponownego montażu. Obecnie, historyczny obiekt jest odbudowywany przy powstającym węźle Grębałów. Podobnie jak pierwotnie, schron zostanie wkomponowany w teren, tym razem przy nasypie zjazdu z ulicy Kocmyrzowskiej na drogę ekspresową S7.

Gigantyczna inwestycja drogowa: Droga ekspresowa S7 Widoma - Kraków

Budowa drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków to jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w regionie. W grudniu 2024 roku oddano do użytku kierowcom 13,3 km trasy, łączącej węzeł Widoma z budowanym węzłem Mistrzejowice. Obecnie w budowie jest 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym relatywnie krótkim odcinku powstanie aż 29 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty, wiadukty i estakady, co świadczy o złożoności projektu. Dla porównania, na 13,3 km S7 między węzłami Widoma i Mistrzejowice znajduje się „tylko” 34 takie obiekty.

Droga ekspresowa S7 otrzymała 629 130 205,03 zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 420 700 000,00 zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Koszt prac to prawie 1,7 mld zł. Odcinek buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.