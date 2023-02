Kraków. Trzy osoby ranne po gwałtownym hamowaniu autobusu. Kierowca uniknął zderzenia z osobówką

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało o bardzo nieprzyjemnym incydencie, do którego doszło w czwartek, 9 lutego na skrzyżowaniu ul. Walerego Sławka i Malborskiej. Kierowca autobusu linii nr 164, unikając zderzenia z innym pojazdem, gwałtownie zahamował. Manewr niestety był brzemienny w skutki dla pasażerów. Trzy osoby zostały ranne. Najmocniej ucierpiała około 70-letnia kobieta, która doznała na tyle groźnego urazu, że wymagała transportu do szpitala. Dwójka pozostałych poszkodowanych odniosła mniej poważne obrażenia. Mogli oni wrócić do domu po konsultacji z ratownikami medycznymi.

Z relacji MPK wynika, że gwałtowne hamowanie autobusu zostało wymuszone przez kierowcę osobówki, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

