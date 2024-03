Matura 2024. Dodatkowe przedmioty na maturze - czy trzeba je zdać?

Czy trzeba zdać dodatkowe przedmioty na maturze?

Jakie przedmioty są obowiązkowe na maturze 2024? Według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej każdy maturzysta musi podejść do czterech egzaminów pisemnych. Są to egzaminy ustne z języka polskiego bez określania poziomu oraz wybranego języka obcego nowożytnego bez określania poziomu, a także egzaminy pisemne z języka polskiego na poziomie podstawowym, wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym i wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy w 2024 roku będą zdawać maturę. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał znaczenia dla zdania matury, niezależnie od tego, czy był to egzamin obowiązkowy, czy nie. Oznacza to, że:

możesz podejść do egzaminu z przedmiotu dodatkowego bez stresu, że jego wynik wpłynie na Twoją przyszłość.

nawet jeśli oddasz pustą kartkę na egzaminie rozszerzonym, nie oblejesz matury, o ile zdobędziesz minimum 30% punktów z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym oraz zdasz obowiązkowe egzaminy ustne.

Możesz więc skupić się na przedmiotach, które są dla Ciebie najważniejsze i nie martwić się o te, które sprawiają Ci trudności.

Matura 2024 to ostatnia matura, podczas której wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma znaczenia. Już za rok wejdą w życie nowe zasady i uczniom będzie ciężej zdać maturę. Począwszy od 2025 roku, absolwent musi nie tylko otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, ale i otrzymać co najmniej 30% punktów z części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Czy da się oblać maturę z powodu przedmiotu dodatkowego, choć jego wynik nie ma znaczenia?

Tak, jest to możliwe. Jeśli zostaniesz przyłapany na oszukiwaniu, twój egzamin może zostać unieważniony. W przypadku jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, do którego przystępujesz obowiązkowo, unieważnienie skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu. W przypadku przedmiotów dodatkowych, których zdawanie nie jest obowiązkowe, ściąganie, oszukiwanie, podpowiadanie i hałasowanie na sali egzaminacyjnej może skończyć się wpisaniem „0%” jako wyniku danego egzaminu na świadectwie dojrzałości. Dodatkowo informacje o unieważnieniu będą zamieszczone się w protokole.

Unieważnienie matury w trakcie egzaminu

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może przerwać i unieważnić egzamin w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia. W praktyce oznacza to najczęściej przyłapanie na ściąganiu bądź podpowiadaniu. Podobne konsekwencje mogą spotkać ucznia, który wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne lub z niego korzystał. Do takich urządzeń zalicza się nie tylko laptopy, tablety i smartfony, ale też między innymi odbiorniki radiowe i smartwatche. Nie wolno także wnosić na salę niedozwolonych przyborów i materiałów. Zaliczają się do nich te, których nie wymieniono w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyborach. Fatalnym pomysłem jest również zakłócanie prawidłowego przebiegu matury w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. Jeśli będziesz hałasować, możesz zostać nie tylko wyproszony z sali, ale i ukarany unieważnieniem egzaminu.

Unieważnienie matury po egzaminie

Jeśli egzaminator uzna w trakcie sprawdzania pracy maturalnej, że niesamodzielnie rozwiązywałeś zadania, może unieważnić egzamin. Może to również zrobić w razie występowania w pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje wtedy dyrektorowi szkoły pisemną informację o zamiarze unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekaże Ci tę informację.

Jakie przedmioty dodatkowe można zdawać na maturze?

Część pisemna:

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

informatyka

język łaciński i kultura antyczna

język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

język mniejszości narodowej (wybór spośród języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)

język obcy nowożytny (wybór spośród języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

język polski

język regionalny (język kaszubski)

matematyka

wiedza o społeczeństwie

Część ustna:

język angielski (bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym)

język francuski (bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym)

język hiszpański (bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym)

język niemiecki (bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym)

język rosyjski (bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym)

język włoski (bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym)

język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

Kto nie musi zdawać dodatkowego przedmiotu na maturze?

Będziesz zwolniony ze zdawania obowiązkowego egzaminu pisemnego z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym zwolnione na maturze, jeśli jesteś szczęśliwcem, który posiada:

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika,

certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Jakie przedmioty dodatkowe uczniowie wybierali najczęściej?

Możesz przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. Do egzaminu z żadnego z tych przedmiotów nie musisz jednak przystąpić obowiązkowo. Do liczby tej nie wlicza się bowiem egzaminu na poziomie rozszerzonym, który musi zdać każdy uczeń. W 2021 roku 15.5% uczniów zdawało wyłącznie egzamin obowiązkowy. Jeden przedmiot dodatkowy wybrało 26,3% zdających, dwa przedmioty 28,7% uczniów, trzy przedmioty 24,1% uczniów. Najambitniejszych maturzystów, zdających ponad trzy przedmioty, było 5,4% i liczba ta jest co roku prawie identyczna (w 2022 roku było to 5,7%, a rok temu 5,8%). Zmieniła się za to radykalnie liczba uczniów poprzestających na egzaminie obowiązkowym. W 2021 roku najleniwszych uczniów było 15,5%, a rok temu zaledwie 4,3%. Rok temu najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym wśród zdających w formule 2023 był język angielski, który wybrało 78% uczniów. Na drugim miejscu znalazła się matematyka (32%), na trzecim – język polski (27%). Poza podium znalazła się biologia (24%), geografia (21%), chemia (14%), historia (8%), fizyka (8%) i wiedza o społeczeństwie (7%). 84,4% maturzystów ukończyło egzamin dojrzałości z pozytywnym wynikiem. 4,3% maturzystów nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, a tym samym matury. 11,3% zdających nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, co dało im prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Do matury przystąpiło w 2023 roku w całym kraju 253495 absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spośród nich 2555 osób uzyskało ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej od 90% do 100% możliwych do uzyskania punktów, a 6819 osób zdobyło ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej od 90% do 100% punktów. 294 uczniów uzyskało 90% do 100% punktów ze wszystkich egzaminów, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych, w części ustnej oraz w części pisemnej. 84,4% maturzystów otrzymało świadectwo dojrzałości, 4,3% maturzystów nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, a tym samym matury, 11,3% zdających nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, dzięki czemu mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego.

