Matura próbna 2024: matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE znajdziesz TUTAJ. Sprawdź rozwiązania zadań z matematyki

Matura próbna 2024: matematyka. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

Choć to próbna matura z matematyki, to przedmiot ten zawsze wzbudza wśród uczniów sporo emocji. Dla wielu ten przedmiot to prawdziwy koszmar! W czwartek 7 grudnia, punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli maturę próbną 2024 z matematyki. Co pojawiło się w arkuszu CKE na maturze z matematyki? Czekamy na pierwsze opinie uczniów! W tym tekście podamy także pytania oraz proponowane odpowiedzi z matury próbnej z matematyki 2024!

Próbny egzamin maturalny wywołuje również podobne emocje jak "prawdziwa" matura. Uczniowie szukają przecieków, próbują dowiedzieć się, co będzie w arkuszach CKE. Atmosfera jest bardzo zbliżona. Najmniej powodów do jakichkolwiek obaw mogą mieć jednak ci, którzy systematycznie przyswajali materiał i uważali na lekcjach.

Szkoły przystępują do próbnych matur dobrowolnie. W przypadku niepowodzenia, uczniowie nie będą ponosić żadnych konsekwencji. Będą za to wiedzieć, jakie zaległości należy nadrobić i do jakich zagadnień trzeba przyłożyć większą uwagę.

Próbna matura z matematyki. ODPOWIEDZI

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze próbnej 2024 z matematyki na poziomie podstawowym. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe.

Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. Jednak na klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać. Same arkusze zadań CKE z matury próbnej 2024 z matematyki opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

