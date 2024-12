Matura próbna 2025 z matematyki. Te zadania zawsze pojawiają się w arkuszu. Co warto przypomnieć?

Matura próbna 2025: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała, że próbne egzaminy maturalne odbędą się od 5 do 17 grudnia 2024 r. Co ważne, zostaną przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka angielskiego na poziomie podstawowym w czwartek, 5 grudnia. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 9 grudnia uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka polskiego.

Jak przygotować się do matury próbnej z matematyki 2025?

Oto wybrane przez nas pewniaki:

Liczby rzeczywiste:

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie,

działania na potęgach i pierwiastkach,

związek logarytmowania z potęgowaniem, wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi.

Algebra:

wzory skróconego mnożenia,

rozkładanie wielomianów na czynniki metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias oraz metodą grupowania wyrazów,

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych.

Równania, nierówności i układy równań

przekształcanie równań i nierówności w sposób równoważny,

równania i nierówności kwadratowe,

równania wielomianowe i wymierne,

układy równań z dwiema niewiadomymi.

Funkcje:

przedziały monotoniczności,

funkcja liniowa, kwadratowa, wykładnicza i logarytmiczna.

Ciągi:

wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego,

obliczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym.

Planimetria:

twierdzenie Talesa i odwrotne do twierdzenia Talesa,

twierdzenie Pitagorasa,

własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka:

wyznaczanie średniej arytmetycznej i średniej ważonej,

mediany i dominanty.

Wszystkie rzeczy, które musi wiedzieć każdy maturzysta znajdziecie w tym tekście: Maturaz matematyki: Pewniaki na egzamin z królowej nauk. Musisz to wiedzieć, żeby zdać

Matura 2025: harmonogram egzaminów

CKE przekazało, że maturę w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano na 5-24 maja 2025 r. Już po długim weekendzie, w poniedziałek, 5 maja, absolwenci szkół średnich zmierzą się z testem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Godzina matury podstawowej nie zmienia się od lat i egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 9.00. Drugiego dnia matur 2025 roku, czyli 6 maja, odbędzie się test z matematyki na poziomie podstawowym, natomiast matura z języka obcego została zaplanowana na 7 maja. Zanim jednak uczniowie przystąpią do egzaminów, czekają ich matury próbne.