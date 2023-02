Młotkiem i nożem zdemolował bmw, a właścicielce auta groził śmiercią. Bandyta działał na zlecenie

Młotkiem i nożem zdemolował bmw. Działał na zlecenie

Policjanci z Wieliczki ustalili oraz zatrzymali osoby zamieszanie w uszkodzenie należącego do kobiety bmw. Dodatkowo 41-letni bandyta groził śmiercią właścicielce auta i jej najbliższym. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia, a sprawca przy użyciu młotka i noża spowodował straty, których naprawa została wyceniona na 6000 złotych. Pierwszym narzędziem wybił szyby oraz zniszczył karoserię pojazdu. Z kolei nożem poprzecinał opony. Dysponując rysopisem podejrzanego, mundurowi ustalili jego personalia. Okazało się, że jest to mieszkaniec powiatu wielickiego, który działał na zlecenie 36-letniego mieszkańca powiatu krakowskiego. W przestępstwie pomagał też 20-letni mężczyzna. Przywiózł on 41-latka na miejsce zdarzenia i ukrył w swoim samochodzie młotek, którym sprawca dokonał zniszczeń. W pojeździe 20-latka kryminalni ujawnili również 71,5 g mefedronu oraz 8,67 g efedryny.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące popełnienia pięciu przestępstw. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury 20-latek i 41-latek trafili na najbliższe trzy miesiące do celi aresztu, a 36-latek otrzymał dozór.

Tajemnica zabójstwa Amerykanki. Przed sądem zeznaje właścicielka mieszkania, w którym doszło do morderstwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.