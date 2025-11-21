W piątek, 28 listopada, od godz. 12.00, na most Grunwaldzki w Krakowie powróci ruch samochodowy.

Mimo przywrócenia ruchu samochodowego, remont mostu nie jest zakończony. Prace potrwają do wiosny przyszłego roku, a chodnik po północnej stronie ma być gotowy do lutego 2026 r.

Tramwaje powróciły na przeprawę już 31 października, a organizacja ruchu dla pieszych i rowerzystów zostanie przedstawiona w przyszłym tygodniu.

Most Grunwaldzki w Krakowie otwarty dla aut! Kiedy koniec utrudnień?

Kierowcy mogą powoli zacierać ręce. Po miesiącach objazdów i korków, jedna z kluczowych przepraw przez Wisłę w Krakowie znów będzie w pełni przejezdna dla samochodów. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazał, że wykonawca remontu złożył już projekt zmian w organizacji ruchu. Dzięki temu udało się ustalić ostateczny termin przywrócenia ruchu kołowego.

Samochody wrócą na most Grunwaldzki w piątek, 28 listopada, dokładnie o godzinie 12.00. To symboliczny koniec największych utrudnień, które rozpoczęły się wraz ze startem prac remontowych. Warto przypomnieć, że tramwaje kursują po moście już od 31 października, co znacznie usprawniło komunikację miejską w tej części miasta. Teraz dołączą do nich auta. Niestety, na pełen komfort muszą jeszcze poczekać piesi i rowerzyści. Jak informuje ZDMK, szczegóły dotyczące organizacji ruchu dla niezmotoryzowanych uczestników zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

Remont mostu Grunwaldzkiego potrwa do 2026 roku. Co jeszcze zostało do zrobienia?

Chociaż powrót samochodów to kamień milowy w trwającym remoncie, nie oznacza on finału inwestycji. Zgodnie z umową, wykonawca, czyli konsorcjum firm ZUE SA oraz Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o., ma czas do 26 lutego 2026 roku na udostępnienie chodnika po północnej stronie przeprawy. Mieszkańcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

Jak podają drogowcy, pozostałe prace, które nie będą już generować poważniejszych utrudnień w ruchu, potrwają do wiosny przyszłego roku. Obejmą one przede wszystkim elementy konstrukcyjne znajdujące się pod mostem. Całkowity koszt inwestycji, która rozpoczęła się w maju, opiewa na kwotę 15,5 miliona złotych. W ramach remontu wymieniana jest nawierzchnia jezdni i torowiska, naprawiana żelbetowa płyta mostu oraz przebudowywany jest ciepłociąg. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników tej ważnej dla Krakowa przeprawy.