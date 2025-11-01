Parkingowy zaszokował turystów z Arabii Saudyjskiej. „Nauczyłem się od was!”

Zakopane przyciąga turystów z Półwyspu Arabskiego. Lokalni przedsiębiorcy dostosowują ofertę

Zakopane od lat obserwuje wzrost zainteresowania turystów z krajów arabskich. Podhale urzeka ich połączeniem chłodniejszego klimatu, górskich krajobrazów i autentycznej kultury góralskiej. Goście z Półwyspu Arabskiego chętnie wybierają luksusowe obiekty, co skłania hotele i restauracje do dostosowywania swoich oferty do ich potrzeb. Wprowadzane są menu z potrawami halal, przewodniki w języku arabskim oraz arabskie napisy i oznaczenia.

Turyści z krajów arabskich chętnie również kupują lokalne pamiątki, takie jak rękodzieło, biżuteria z bursztynem czy słynne cukierki "krówki", traktując je jako towary luksusowe!

Mimo pewnych różnic kulturowych, takich jak kwestie czystości czy zwyczajów związanych z napiwkami, rosnąca liczba połączeń lotniczych i coraz lepsze dopasowanie oferty sprawiają, że Zakopane pozostaje jednym z ulubionych miejsc wypoczynku dla gości z Półwyspu Arabskiego.

Zakopiański parkingowy bohaterem saudyjskich mediów społecznościowych

W ostatnich tygodniach młody zakopiańczyk, pracujący jako parkingowy w centrum miasta, stał się sensacją w saudyjskich mediach społecznościowych. Jak informuje „Tygodnik Podhalański”, turysta z Arabii Saudyjskiej odbył z nim długą rozmowę... po arabsku! Na pytanie zdziwionego gościa, skąd zna ten trudny język, parkingowy odpowiedział z uśmiechem: − Nauczyłem się go od ludzi właśnie z waszego kraju.

Ta niecodzienna scena pokazuje, jak bardzo Zakopane stało się popularne wśród turystów z Bliskiego Wschodu. Lokalni przedsiębiorcy dokładają wszelkich starań, aby poziom oferowanych usług był dostosowany do ich potrzeb!

Źródło: ESKA, Tygodnik Podhalański

