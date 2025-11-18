Wczoraj rano przy ul. Komandosów w Krakowie doszło do pożaru rozszczelnionego rurociągu gazowego.

Według wstępnych ustaleń policji i prokuratury, przyczyną zdarzenia była awaria techniczna. Wykluczono celowe działanie osób trzecich.

Pożar gazociągu w Krakowie. Prokuratura i policja wykluczają udział osób trzecich?

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze gazociągu przy ul. Komandosów w Krakowie. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz pogotowie gazowe. Akcja gaśnicza była niezwykle trudna i wymagała odcięcia dopływu gazu do uszkodzonego odcinka rurociągu. Dopiero po kilku godzinach udało się opanować żywioł i całkowicie ugasić płomienie.

Gdy tylko sytuacja na to pozwoliła, do pracy przystąpili śledczy. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny. W czynnościach brał również udział biegły z zakresu pożarnictwa, którego opinia będzie kluczowa dla ustalenia dokładnego przebiegu wypadków. Jak informują służby, zebrany materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie wstępnych hipotez. Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do awarii i zapłonu, a zdarzenie to nie było spowodowane udziałem osób trzecich. Oznacza to, że na obecnym etapie śledztwa wykluczono, aby ten pożar był wynikiem podpalenia lub innego rodzaju sabotażu.

Co dalej w sprawie pożaru w Krakowie? Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności

Teraz głównym zadaniem prokuratury i policji będzie precyzyjne ustalenie, co doprowadziło do awarii rurociągu. Badane będą wszystkie możliwe scenariusze – od wady materiałowej, przez błędy techniczne, aż po ewentualne uszkodzenia mechaniczne powstałe wcześniej. Dokładne okoliczności, w jakich doszło do rozszczelnienia i zapłonu gazu, będą wyjaśniane w ramach prowadzonego postępowania.

