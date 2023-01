Prawie 600 pielęgniarek może pozwać krakowski szpital. Chcą więcej zarabiać

Pielęgniarki grożą pozwaniem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Chcą wyższych wynagrodzeń

Pielęgniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zapowiadają, że są gotowe do składania pozwów przeciwko placówce. Jak opisuje PAP, pracodawcy zarzucają, że nie uznaje on ich kwalifikacji zawodowych, przez co otrzymują niższe wynagrodzenia. - Do 30 czerwca 2022 r. dyrekcja szpitala uznawała nasze kwalifikacje, jeśli chodzi o stopień magistra pielęgniarstwa. Po tym czasie jesteśmy traktowane, jakbyśmy miały tylko stopień licencjata pielęgniarstwa, choć specjalizacje nadal są uznawane. Jesteśmy Szpitalem Uniwersyteckim. Zawsze nas zachęcano do kształcenia się. My chcemy, aby nasze wykształcenie było nadal uznawane. (...) W moim szpitalu prawie 600 pielęgniarek jest gotowych do wejścia na drogę sądową, aby wywalczyć swoje prawo do godnego wynagrodzenia – powiedziała Patrycja Błaszczyk, pielęgniarka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Władze placówki uważają natomiast, że pensje są naliczane prawidłowo i twierdzą, że są przygotowane na ewentualne pozwy ze strony pielęgniarek.

- Do 30 czerwca 2022 r. pielęgniarki otrzymywały wynagrodzenie naliczane według posiadanych kwalifikacji, ustawa zmieniająca wynagrodzenia minimalne dla pracowników udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych, obowiązująca od 1 lipca 2022 r. mówi o tym, że wynagrodzenie nalicza się według wymagań stawianych przez pracodawcę na danym stanowisku pracy. Wymagania te wynikają wprost z zapisów rozporządzenia ministra zdrowia. Każdy pracownik, który czuje się pokrzywdzony przez pracodawcę, może dochodzić swoich spraw w instytucjach do tego powołanych. Pierwszym krokiem ze strony zespołu pielęgniarskiego było złożenie wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. Teraz następny krok – złożenie sprawy do sądu. Jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ nie mamy sobie nic do zarzucenia. Szpital w pełni zrealizował zapisy ustawy - powiedział PAP Bolesłąw Gronuś, zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego. Do identycznego sporu doszło w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie.

Ile zarabiają pielęgniarki?

Jak przypomina PAP, od 1 lipca 2022 r. minimalne wynagrodzenie dla pielęgniarek i położnych z tytułem magistra, z wymaganą specjalizacją, wzrosło do 7304,66 zł z 5477,52 zł. Dla pielęgniarek, położnych wykonujących zawód medyczny wymagający tytułu magistra, wyższego wykształcenia i specjalizacji albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją wzrosły do 5775,78 zł z 4185,65 zł. Dla pielęgniarek, położnych wykonujących zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia (licencjat) lub pielęgniarek, położnych ze średnim wykształceniem, bez tytułu specjalisty do 5322,78 zł z 3772,25 zł.

