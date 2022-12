Matura próbna 2023 z matematyki - zobacz odpowiedzi CKE w galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ

Matura próbna z matematyki: odpowiedzi CKE

Aktualizacja: W czwartek, 15 grudnia 2022, na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostaną odpowiedzi z matury próbnej 2023 z matematyki. Odpowiedzi CKE zostaną udostępnione od godz. 10. Umieścimy je w galerii w tym artykule.

Wcześniej pisaliśmy:

Matura próbna 2023: matematyka CKE

Matura próbna, chociaż wywołuje ogromny stres wśród uczniów, jest - jak sama nazwa wskazuje - próbą przed tym, co czeka maturzystów w maju i ma na celu przedstawienie im jak będzie wyglądał "prawdziwy" egzamin maturalny, do którego podejdą za kilka miesięcy. Szkoły przystępują do próbnych matur dobrowolnie. W przypadku niepowodzenia, uczniowie nie będą ponosić żadnych konsekwencji. Będą za to wiedzieć, jakie zaległości należy nadrobić i do jakich zagadnień trzeba przyłożyć większą uwagę.

W środę (14 grudnia) uczniowie pisali egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym. Test rozpoczął się o godz. 9. W tym artykule znajdziecie oficjalne arkusze CKE z zadaniami. Odpowiedzi pojawią się w czwartek o godz. 10.

Próbny egzamin maturalny wywołuje również podobne emocje jak "prawdziwa" matura. Uczniowie szukają przecieków, próbują dowiedzieć się, co będzie w arkuszach CKE. Atmosfera jest bardzo zbliżona. Najmniej powodów do jakichkolwiek obaw mogą mieć jednak ci, którzy systematycznie przyswajali materiał i uważali na lekcjach. Tacy uczniowie powinni poradzić sobie bez większych problemów, gdyż zakres materiału na maturze nigdy nie wychodzi poza to, co było w programie nauczania, a co za tym idzie - było omawiane na lekcjach.

Matura próbna 2023 z matematyki - relacja na żywo

Śledź na bieżąco informacje dotyczące matury próbnej z matematyki na poziomie podstawowym. Znajdziesz je w naszej relacji na żywo!

17:05 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji!

Przypominamy, że wyniki matury próbnej 2023 z matematyki pojawią się w czwartek o godz. 10.

16:30 Maturzyści wciąż komentują matematykę

Na Twitterze wciąż się pojawiają komentarze uczniów, którzy przystąpili do egzaminów próbnych. Dla wielu z nich to matematyka była najtrudniejsza.

#matura2023polski był dziwny i głupi angielski X Dmatma łatwa ale i tak zjebalam + na chuj tyle geometrii— majka szajka ☃️ SKOKI/MŚ (@mackenziev_) December 14, 2022

poszłam z myślą że będę miała 70% z matmy, wyszłam modląc się o 30 #matura2023— Rita 🥀 mel's wife D-86 (@_luvxwonie) December 14, 2022

15:50 To druga próba dla maturzystów!

To drugi test diagnostyczny w tym roku szkolnym organizowany dla maturzystów przez CKE. Pierwszy test przeprowadzono pod koniec września.

Wówczas próbne egzaminy maturalne były tylko z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym i z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym.

14:50 Matura próbna 2023. Harmonogram

czwartek, 15 grudnia

godz. 9:00 – język polski – pr godz. 14:00 język francuski – pr, język francuski – dj, język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

piątek, 16 grudnia

godz. 9:00 – język angielski – pr, język angielski – dj godz. 14:00 – fizyka – pr, historia sztuki – pr, wiedza o społeczeństwie – pr

poniedziałek, 19 grudnia

godz. 9:00 – matematyka – pr godz. 14:00 – geografia – pr, język hiszpański – pr, język hiszpański – dj, języki mniejszości narodowych – pr

wtorek, 20 grudnia

godz. 9:00 – biologia – prgodz. 14:00 – informatyka – pr, język rosyjski – pr, język rosyjski – dj, język włoski – pr, język włoski – dj

środa, 21 grudnia

godz. 9:00 – chemia – prgodz. 14:00 – historia – pr

14:30 Matura próbna z matematyki 2023. Kiedy będą odpowiedzi?

Odpowiedzi zostaną opublikowane w czwartek na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na SE.pl pojawią się około godz. 10.

14:00 Matury próbne 2023. Do kiedy?

Egzaminy będą odbywały się do 21 grudnia. Próbny egzamin maturalny ma charakter dobrowolny i jest przeprowadzany w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

13:45 Matura próbna z j. polskiego na poziomie rozszerzonym

Przypominamy, że w czwartek o godz. 9 rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

13:00 Matura próbna 2023 - po co?

Jak podkreśla CKE, egzamin jest przeprowadzany w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

12:43 Matura próbna 2023 z matematyki na poziomie podstawowym. Odpowiedzi i wyniki

Internauci szacują, ile procent dostaną z dzisiejszej matury próbnej z matematyki. "Patrząc na odpowiedzi to gdybym czytała ze zrozumieniem polecenia miałabym 60 procent, a tak przy dobrych wiatrach będę mieć 45" - napisała internautka.

patrzac na odpowiedzi to gdybym czytala ze zrozumieniem polecenia mialabym 60 procent, a tak przy dobrych wiatraxh bede miec 45 #matura2023 XDD— sol ☀️ HOTH PROTECTOR !!! | hugged OLIVER ♡ any!! (@roxannevintage) December 14, 2022

Wyszło mi ze mam z próbnej z matmy 42% #matura2023— sᴏʀʀʏ, ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ STRAY KIDS ❤️ INDIGO ~ RM (@toorainytoo) December 14, 2022

12:34 Matura próbna 2023. Co dalej?

Przypominamy, że w czwartek (15 grudnia) odbędzie się egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języków francuskiego i niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12:14 Matura próbna CKE: matematyka, odpowiedzi

Po zakończonej maturze próbnej maturzyści analizują opublikowany arkusz CKE i szukają poprawnych odpowiedzi z matematyki. Swoimi rozwiązaniami dzielą się także w mediach społecznościowych. Więcej w artykule: Matura próbna CKE: matematyka, odpowiedzi. "Objętość ostrosłupa 243". Ile w zadaniu z kąpieliskiem? Sprawdź odpowiedzi uczniów z matury próbnej z matematyki

11:40 Matura z matematyki w nowej formule

- Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nowa formuła matury, nie oznacza, że egzamin maturalny całkowicie się zmienia. On jest tylko lekko modyfikowany w stosunku do tych reguł, które dotąd obowiązywały, a z punktu widzenia wszystkich maturzystów, którzy po raz pierwszy przystępują do tego egzaminu, to i tak będzie zawsze nowy egzamin maturalny, bo oni po raz pierwszy ten egzamin przecież zdają - powiedział w poniedziałek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

11:15 Matura próbna: matematyka. Odpowiedzi. Dużo odpowiedzi B i C

Pojawia się coraz więcej komentarzy osób, które pisały dzisiejszy test z matematyki. "Chyba za dużo razy odpowiedz B mi wyszła", "ale mi wyszło dużo B", "wy też mieliście podejrzanie dużo razy odp C" - komentują internauci. Przypominamy, że oficjalne odpowiedzi z matematyki pojawią się w czwartek na SE.pl

chyba za duzo razy odpowiedz b mi wyszla.. #matura2023— niemoralnyporzadek (@zavvdzka) December 14, 2022

11:00 Matura próbna 2023 z matematyki. Odpowiedzi i Arkusze CKE

Jest godzina 11. Większość osób zdających dzisiaj test z matematyki na poziomie podstawowym prawdopodobnie zakończyła pisanie. Przypominamy, że odpowiedzi zamieścimy na SE.pl w czwartek o godz. 10. Arkusze CKE są już dostępne.

10:43 Matura 2023 w nowej formule. To musisz wiedzieć!

Wiosną 2023 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Maturzyści będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

10:14 Matematyka. Matura próbna 2023. Gdzie są odpowiedzi?

Cały czas śledzimy komentarze internautów. - Wyszłam z matematyki po +/- 40 minutach. Z racji iż matematyka nie jest moją dobrą stroną to strzelałam w większości. Gdy trzeba było obliczyć długości krawędzi czy odcinków liczyłam ile dany odcinek zajmuje krateczek i przyrównywałam do danych podanych powyżej - napisała jedna z internautek. - Także może uda się chociaż 30%, ale to wcale nie świadczy o wiedzy jaką posiadam :// jednakże niektóre zadania myślę, że biorąc je z logicznego punktu zrobiłam dobrze - dodaje.

1/2Wyszłam z matematyki po +/- 40 minutach. Z racji iż matematyka nie jest moją dobrą stroną to strzelałam w większości. Gdy trzeba było obliczyć długości krawędzi czy odcinków liczyłam ile dany odcinek zajmuje krateczek i przyrównywałam do danych podanych powyżej XD #matura2023— 🖤 (@johnywooooo) December 14, 2022

10:07 Matura próbna 2023: j. angielski - odpowiedzi i arkusze CKE

CKE opublikowała odpowiedzi z wtorkowego egzaminu próbnego z języka angielskiego. Znajdziecie je pod tym linkiem.

9:54 Matura 2023 w nowej formule

Aby zdać maturę w nowej formule trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r.).

9:30 Matura próbna: matematyka. Komentarze internautów

W sieci pojawią się pierwsze komentarze internautów, którzy widzieli arkusze CKE z dzisiejszego egzaminu próbnego z matematyki. Przypominamy, że odpowiedzi zamieścimy w czwartek (15.12) o godz. 10.

Ja wiem, że jestem debilem z matmy, ale nie sądziłam że jest aż tak źle... #matura2023— Syko🌙🦦 (@frizmoon) December 14, 2022

najwieksza strzelanka w moim zyciu #matura2023— wiktoria (@b8nygyu) December 14, 2022

9:13 Odpowiedzi z matury próbnej z matematyki. Gdzie szukać odpowiedzi?

Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu próbnego z matematyki pojawią się na SE.pl w czwartek około godz. 10.

9:05 Matura próbna 2023 z matematyki. Arkusze CKE już dostępne

O godz. 9 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z dzisiejszego egzaminu próbnego z matematyki.

9:00 Matura próbna: matematyki. Rozpoczął się egzamin

Powodzenia! Arkusze z matury próbnej będą sprawdzać nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Test jest przeprowadzany wyłącznie w celach informacyjnych, aby uczeń mógł sprawdzić swój stan wiedzny. - Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych przez danego ucznia – przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8:45 Próbna matura 2023 z matematyki. Początek o godz. 9

Początek egzaminu już za 15. minut.

8:26 Matura próbna: Matematyka. Pamiętajcie o kalkulatorach!

Internauci przypominają, aby wziąć ze sobą na sale egzaminacyjną kalkulator. "Zapomniałam kalkulatora ale na szczęście jadę z tata i mogę do domu wrócić" - napisała internautka.

8:14 Matura próbna z matematyki

Już za 45 minut początek egzaminu z matematyki. "Dzisiaj dopiero będzie ciekawie nie mogę się doczekać" - napisał jeden z internautów.

7:56 Matura próbna 2023: matematyki. Przecieki!

Do rozpoczęcia testu została godzina. Internauci przeczesują sieć w poszukiwaniu przecieków z matury próbnej 2023 z matematyki. "Podlasie jakieś przecieki?", "Ma ktoś jakieś przecieki?" - pytają maturzyści. Przypominamy, żeby nie ufać sensacyjnie brzmiącym nagłówkom artykułów, które sugerują, że znajdziemy w nich przecieki z egzaminu.

7:40 Maturzyści w stresie. Pierwsze komentarze. "Dzisiejszy dzień to losowe liczby generator"

dzisiejszy dzień to losowe liczby generator #matura2023— ♡ (@moje_serce__) December 14, 2022

nie wiem w co celować, liczę na fulla na majowej maturze więc teraz optymalnie niech będzie z 75% mam tylko nadzieję że przeziębienie mi nie przeszkodzi w skupieniu się bo się czuję fatalnie🥲#matura2023— madzia (@ciemnachmurka) December 14, 2022

7:30 Druga próba

Trwająca obecnie matura próbna to drugi test diagnostyczny w tym roku szkolnym organizowany dla maturzystów przez CKE. Pierwszy test przeprowadzono pod koniec września. Wówczas próbne egzaminy maturalne były tylko z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów.

7:00 Matura próbna 2023. Jakie egzaminy w środę, 14.12.2022?

Rozkład jazdy na dziś: 14 grudnia szkoły przeprowadzą egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z filozofii, historii muzyki, języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka łemkowskiego i z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

Środa, 14 grudnia. Matura próbna 2023 z matematyki, godz. 6:55

Dziś odbędzie się próbny egzamin maturalny z matematyki. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

23:00 Do zobaczenia jutro!

Kończymy dzisiejszą relację, jednak powrócimy do Was jutro (14 grudnia) o poranku, by przekazać Wam bieżące informacje dotyczące próbnej matury z matematyki na poziomie podstawowym. Przypominamy, egzamin rozpocznie się o godz. 9:00.

22:40 Nie tylko matematyka

W środę, 14 grudnia, egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym nie będzie jedynym, z jakim zmierzą się uczniowie. Test z matematyki rozpocznie się o godz. 9:00, natomiast o godz. 14:00 odbędą się próbne egzaminy na poziomie rozszerzonym z filozofii, historii muzyki, języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka łemkowskiego, a także z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

22:00 Próbnej matury nie można nie zdać!

Przeprowadzenie próbnej matury przez szkołę jest dobrowolne. Oznacza to, że nie każdy uczeń zmierzy się w środę z egzaminem z matematyki. Test ma jedynie charakter informacyjny i ma pokazać uczniom, czego mogą spodziewać się podczas matury w maju 2023. Próbnej matury nie można nie zdać, gdyż nie będzie ona oceniana.

21:15 Przecieki na maturze. Czy można im zaufać?

Czy pojawiające się w sieci przecieki maturalne to informacje, którym można zaufać? Oto, co powiedział nam dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. - Bardzo dużo informacji o przeciekach, które pojawiają się w mediach społecznościowych, to fake newsy. Są one nakierowane na to, aby żerować na strachu i niefrasobliwości niektórych maturzystów - mówił Smolik. Dodawał, że to doskonała okazja dla oszustów, którzy dla własnej korzyści są w stanie zrobić wszystko.

20:35 Matura próbna 2022. Jakie będą zmiany na maturze z matematyki?

Przypomnijmy, że zdających maturę w maju 2023 roku czeka sporo zmian. Największe będą dotyczyły języka polskiego, ale pewne rzeczy zmienią się również w matematyce. Egzamin potrwa 180, a nie jak do tej pory 170 minut. Na maturze z matematyki i fizyki egzaminowani będą mogli korzystać z nowych tablic. Zostały one rozbudowane.

20:00 Zamiast przecieków - archiwalne arkusze

W ramach ostatnich powtórek przed próbną maturą z matematyki, przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zachęcają do skorzystania z materiałów, umieszczonych na stronie internetowej CKE. Chociaż tegoroczne zadania będą się różnić od tych, które były na egzaminach w latach ubiegłych, zakres materiału jest ten sam. Jeden z przykładowych arkuszy można znaleźć w galerii zamieszczonej pod relacją.

19:10 Uczniowie szukają przecieków

Czy będzie funkcja kwadratowa? Co z równaniami, ciągami i logarytmami? Takie pytania regularnie pojawiają się chociażby w mediach społecznościowych. Uczniowie szukają przecieków z matury próbnej z matematyki.

