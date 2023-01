Wujek Łuki z Ekipy z nagrodą od Jacka Majchrowskiego. Za co youtuber dostał prestiżową odznakę?

Kosztowna publiczna toaleta na Krupówkach. Turyści mają dość pazerności górali

Jeden z użytkowników facebookowej grupy "Tatromaniacy" udostępnił zdjęcie publicznej toalety na Krupówkach w Zakopanem, która kosztuje 10 złotych. Nawet przyzwyczajeni do drożyzny w Tatrach turyści kipią z oburzenia i pomstują na górali, oskarżając ich o pazerność i zdzieranie pieniędzy z osób odpoczywających w zimowej stolicy Polski. W sieci zaroiło się od komentarzy na temat absurdalnej ceny zakopiańskiej toalety. Niektórzy zastanawiają się nawet, czy jest to koszt jednorazowego wstępu do WC, czy też miesięczny abonament...

- Chciwość i pazerność górali nie zna granic - pisze Marcin.

- A mają jakiś program lojalnościowy? - Krzysztof.

- Może wejściówka ma w pakiecie jakieś gratisy? - Magda.

- Pseudo górale najlepiej jak kupią w biedronce grzańca za 10 zł i sprzedają 5 kubków po 20 sztuka. Wtedy jest zarobek - Michał.

- 10? Boże.. - Agnieszka.

- Żenada brak słów - Roman.

- Góral Ci z kabzy wyciągnie każdego dudka. Sposoby mają opracowane. Lata praktyki - Tomasz.

- Może to jest abonament miesięczny - Leszek.

- Tubylcom troszkę się w zadkach poprzewracało - Dariusz.

