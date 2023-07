Są w samym centrum piekła. Polscy bohaterowie walczą z pożarami w Grecji

Pożary lasów w Grecji. Polscy bohaterowie ruszyli na pomoc

Od wielu dni pożary pustoszą lasy w Grecji. Piekielne upały i brak deszczu sprawiły, że ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił i zagraża ludziom, w tym turystom, chętnie odwiedzającym Grecję w trakcie wakacji. O pomoc w okiełznaniu żywiołu Grecy poprosili kolegów z Polski. Ci podjęli błyskawiczną decyzję i zaczęli przygotowywać się do wyjazdu. - Decyzja o zgłoszeniu pomocy w postaci dwóch modułów zapadła po ok. 20 minutach od otrzymanego zapotrzebowania, to pokazuje jak sprawnie działa Państwowa Straż Pożarna i krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim strażakom za Waszą gotowość i dyspozycyjność.To już 18 misja zagraniczna a 7 misja ratownicza (od 2020 r.). Po raz drugi jedziemy do Grecji, będziecie tam jako strażacy ale też jako ambasadorzy Polski - powiedział nadbryg. Arkadiusz Przybyła. W skład polskiego modułu GFFFV weszło 149 strażaków z Małopolski, Wielkopolski, Wrocławia i Warszawy. Grupą dowodzi bryg. Grzegorz Borowiec.

Tak wygląda walka polskich strażaków z pożarami w Grecji

Od wyjazdu polskich strażaków do Grecji minął już tydzień. Nieustannie ryzykują oni własnych życiem, żeby powstrzymać płomienie trawiące kolejne połacie lasów. Akcja odbywa się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. - Ekstremalnie wysokie temperatury utrudniają prace w strefie działań, nasi ratownicy skutecznie i konsekwentnie realizują postawione przed nimi zadania, ratując nie tylko mienie ale też i życie za granicami naszego kraju - relacjonują strażacy z JRG nr 4 w Krakowie. O tym, że nie jest to przesada świadczą zdjęcia z akcji ratowniczej w Grecji. Galeria zdjęć dokumentujących działania polskich strażaków znajduje się poniżej.

